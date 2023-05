Können diese Kulleraugen lügen? Enya aus dem Tierheim in Duisburg eine neue Familie.

Tier in Not

Tier in Not Schöne Tierheim-Hündin mit Kulleraugen sucht neue Familie

Duisburg. Wunderschön und begeisterungsfähig: Hündin Enya aus dem Duisburger Tierheim sucht ein neues Zuhause. Wann ihre Kulleraugen „gefährlich“ werden.

Die wunderschöne Mischlingshündin Enya ist mit einem großen Hundekumpel, reichlich Übergewicht und viel Unsicherheit im Gepäck als Sicherstellung ins Duisburger Tierheim gekommen. Ihr vierbeiniger Begleiter durfte bereits in sein neues Zuhause ziehen und nun wartet Enya darauf, ihre neue Familie kennenzulernen.

Anfangs konnten die Verantwortlichen im Tierheim an der Lehmstraße in Neuenkamp sie nur mit viel Geduld und dem richtigen Futter mit ihrem Geschirr sichern, anleinen und mit auf einen Spaziergang nehmen. Dabei blieb Enya durchgehend angespannt und wollte bei jeder ungewohnten Situation nur noch weg.

Tierheim Duisburg: Mischlingshündin Enya sucht ein neues Zuhause

Mittlerweile kennt sie nach Angaben der Einrichtung ihre festen Spaziergänger und ist wie ausgewechselt. Laute Geräusche, Menschengruppen oder große Fahrzeuge verunsichern Enya zwar nach wie vor, aber mit ihren Bezugspersonen meistere sie auch diese Herausforderungen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Damit Enya ihr Idealgewicht wieder erreicht, sollten ihre zukünftigen Halter ein gutes Durchhaltevermögen mitbringen: Mit ihren großen Kulleraugen und viel Ausdauer zeige die Hündin ein jahrelang perfektioniertes Bettelverhalten, das einem strengen Ernährungsplan aber nicht im Weg stehen dürfe.

Fragebogen als Download

Wer sich für Enya interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg