Schock für Seniorin: Betrüger stehlen Geld und Trauring

Am Mittwochmittag klingelte ein falscher Handwerker an der Wohnungstür der Frau aus Duisburg-Huckingen. (Archivbild)

Schwerer Schlag für eine Seniorin aus Duisburg: Trickbetrüger haben sie am Mittwochmittag um eine große Menge Bargeld und ihren Trauring gebracht.

Gegen 13 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür der 85-Jährigen an der Kaiserswerther Straße in Huckingen. Der Mann gab sich als Handwerker aus und behauptete, dass er dringend die Wasserleitung überprüfen müsste.

So forderte er die Duisburgerin auf, in ihr Badezimmer zu gehen, um den Duschkopf in den Abfluss zu halten. Währenddessen nutze offenbar ein Komplize oder eine Komplizin des Täters die Gelegenheit, schlich sich durch die angelehnte Wohnungstür und durchwühlte dort Schränke und Kommoden.

Trickbetrug in Duisburg-Huckingen: Polizei fahndet nach Duo

Mit der Beute flüchtete das Duo anschließend in unbekannte Richtung. Die Kripo fahndet nun nach den Betrügern. Laut Beschreibung soll der Mann etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und kräftig sein. Er hat dunkle Haare und eine gebräunte Haut. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Kleidung.

Hinweise zu der Tat nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.

Im Zusammenhang mit dem Trickbetrug in Huckingen warnt die Polizei: „Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Kein Mitarbeiter einer Firma hat ein Betretungsrecht. Öffnen Sie die Tür immer mit vorgelegtem Sperrriegel! Lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Ausweisdokumenten, die Ihnen die Betrüger vorhalten oder entsprechender Kleidung (z. B. Blaumann) täuschen. Seriöse Handwerker kündigen sich im Vorfeld mit einem Schreiben an.“

