Schnellteststationen Schnelltests in Duisburg: Alle Stationen in der Übersicht

Duisburg. Die Stadt Duisburg hat sechs ihrer sieben Schnelltestzentren geschlossen. An 40 Stationen kann man sich aber weiter kostenlos testen lassen.

Sechs der sieben kommunalen Schnellteststationen im Duisburger Stadtgebiet haben am Samstag, 31. Juli, zum letzten Mal geöffnet. Nur das Schnelltestzentrum im Corona-Center im Theater am Marientor bleibt weiter in Betrieb.

Die Begründung der Stadt: Mittlerweile stünden in der gesamten Stadt ausreichend Teststationen privater Anbieter zur Verfügung. Außerdem sei die Nachfrage stark zurückgegangen.

Schnellteststationen in Duisburg in der Übersicht

Auch vor dem EKZ in Rheinhausen steht ein Schnelltestzentrum. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

40 Stellen führen aber weiter kostenlose Schnelltests durch. Termine können über das Online-Portal www.du-testet.de gebucht werden. Das sind die Schnellteststationen in der Übersicht:

Bezirk Hamborn

Viktoria Apotheke, Weseler Straße 94; Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 8.30 bis 12 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr, Mi. 8 bis 12.30 Uhr

Testzentrum MediPoint, Jägerstraße 64-66; Öffnungszeiten: Mo. bis So 8 bis 21 Uhr

MediCheck Testzentrum, Holtener Straße 226; Öffnungszeiten: Mo. bis S. 8 bis 20 Uhr

Homberg-Ruhrort-Baerl

Baerler Apotheke, Grafschafter Straße 32; Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 9 bis 12.15 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Mi, und Sa. 9 bis 12.15 Uhr

Atrium Apotheke, Moerser Straße 238-240; Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.30 bis 18.30 Uhr, Sa. 8.30 bis 13 Uhr

Meiderich-Beeck

Engel Apotheke, Friedrich-Ebert-Straße 336; Öffnungszeiten: Mo., Fr. 9 bis 17 Uhr, Di., Mi., Do., Sa. 9 bis 14 Uhr

Testzentrum an der DITIB Moschee Beeck, Lange Kamp 39; Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8 bis 20 Uhr, Fr. 8 bis 13 Uhr und 15 bis 20, Sa. 8 bis 20 Uhr, So. 10 bis 18 Uhr

Testzentrum im Mercator Center, Berliner Straße 90; Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 8 bis 19 Uhr

Mitte

Theater am Marientor, Plessingstraße 20; Öffnungszeiten: Mo. bis So. 10 bis 18 Uhr

Mercator Apotheke, Mercatorstraße 10-12; Öffnungszeiten: Mo. bis So. 10 bis 18 Uhr

Schiller Apotheke, Kardinal-Galen-Straße 45; Öffnungszeiten: Mo.,Di., Do., Fr. 8.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr, Mi., Sa. 8.30 bis 13 Uhr

Park Apotheke, Friedrich-Wilhelm-Straße 45; Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.30 bis 18.30 Uhr, Sa. 9 bis 14 Uhr

Gemeinschaftspraxis Timmermann, Kuhlenwall 42; Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9.30 bis 12 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr, Fr. 9 bis 12 Uhr

Podologische Praxis Schöpe, Essenberger Straße 259d; Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 9 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 17.30 Uhr, Mi. 9 bis 13 Uhr, Sa. 12 bis 18 Uhr

MVZ für Allgemeinmedizin Duisburg, Beekstraße 17; Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Mi., Fr. 8 bis 12 Uhr

Medicare Testzentrum im Gerhard-Mercator-Haus, Lotharstraße 57; Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 7 bis 20 Uhr, Sa., So. 10 bis 18 Uhr

Testzentrum Forum, Königtraße 48; Öffnungszeiten: Mo. bis So. 10 bis 20 Uhr

Club Raffelberg Drive-In, Kalkweg 123; Öffnungszeiten: Mo., Mi., Fr. 16.30 bis 20 Uhr, Di., Do., 9.30 bis 13 Uhr und 16.30 bis 20 Uhr, Sa., So. 9.30 bis 20 Uhr

Schnelltestzentrum Kommandantenstraße, Kommandantenstraße 15; Öffnungszeiten: Mo. bis So. 7 bis 20 Uhr

Testzentrum König-Heinrich-Platz, König-Heinrich-Platz 1; Öffnungszeiten: Mo. bis So. 10 bis 20 Uhr

Testzentrum Hauptbahnhof, Portsmouthplatz 1; Öffnungszeiten: Mo. bis So., 8 bis 20 Uhr

Testzentrum Innenhafen, Schifferstraße 190; Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 12 bis 22 Uhr, So. 9 bis 20 Uhr

Testzentrum Heerstraße/Vulkanstraße, Heerstraße 2; Öffnungszeiten: Mo. bis Do., So. 14 bis 24 Uhr, Fr., Sa. 16 bis 4 Uhr

Testzentrum Galeria Kaufhof, Düsseldorfer Straße 32; Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 9.30 bis 19 Uhr

Testzentrum Wanheimerort, Michaelplatz 1; Öffnungszeiten: Mo. bis So. 9 bis 19 Uhr

Rheinhausen

Apotheke am Geistfeld, Rathausallee 12-14; Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9 bis 11 Uhr und 16 bis 18 Uhr, Fr. 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 12 Uhr

Industrie-Apotheke, Friedrich-Alfred-Straße 75; Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9 bis 13 Uhr

Forum Apotheke, Atroper Straße 9; Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9 bis 13 Uhr

Rheinland Apotheke, Düsseldorfer Straße 111; Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8 bis 12.45 Uhr und 15 bis 18.15 Uhr, Fr. 8 bis 19 Uhr; Sa., So, 9 bis 14 Uhr

Gemeindehaus St. Klara, Düsseldorfer Straße 127; Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8 bis 19 Uhr, Sa., So. 9 bis 14 Uhr

Gemeindehaus St. Joseph, Kronprinzenstraße 32; Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Sa., So. 9 bis 12 Uhr

Testzentrum EKZ Rheinhausen, Asterlager Straße 90; Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 9 bis 19 Uhr

Süd

Anger Apotheke, Raiffeisenstr. 103; Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, Mi. 9 bis 13 Uhr, Sa. 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, So. 9 bis 12 Uhr

Apotheke am Wanheimer Dreieck, Wanheimer Straße 620; Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 8.30 bis 12 Uhr und Mo., Di., Do., Fr. 14 bis 18.30 Uhr

Testzentrum Angermunder Straße, Angermunder Straße 174; Öffnungszeiten: Mo. bis So. 8 bis 20 Uhr

Testzentrum Ehinger Straße, Ehinger Straße 51; Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 9 bis 18 Uhr, So. 10 bis 16 Uhr

Testzentrum Parkplatz St. Anna, Albertus-Magnus-Straße 33; Öffnungszeiten: Mo. bis So. 10 bis 20 Uhr

Walsum

Testzentrum Mona-Lisa-Gesundheitszentrum, Friedrich-Ebert-Straße 411; Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 7 bis 11 Uhr und 16.30 bis 19 Uhr, Sa. 8 bis11 Uhr

Testzentrum Friedrich-Ebert-Platz, Friedrich-Ebert-Straße 173; Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 18 Uhr, So. 10 bis 18 Uhr

Testzentrum Franz-Lenze-Platz, Franz-Lenze-Platz 47; Öffnungszeiten: Mo. bis So. 10 bis 18 Uhr

>>Wofür sind momentan Schnelltests notwendig?

Duisburg befindet sich seit dem 31. Juli in der Inzidenzstufe 1 der NRW-Coronaschutzverordnung. Darin gilt unter anderem für den Besuch der Oper, des Theaters und von Kinos eine Testpflicht. Das gilt auch für Partys im Innenbereich.

Die Testpflicht entfällt allerdings für Geimpfte und Genesene.

