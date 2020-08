Schnelles Internet für alle 35.000 Gebag-Mieter in Duisburg

Duisburg. 35.000 Gebag-Mieter in Duisburg dürfen sich auf schnelles Internet freuen. Dafür will in den nächsten Jahren ein DVV-Tochterunternehmen sorgen.

Die „Duisburg CityCom“ (DCC) wird schrittweise alle 2350 Wohnimmobilien der Gebag an ihr Glasfasernetz anschließen. 35.000 Mieter sollen am Ende mit schnellem Internet, Fernsehen und Telefonie versorgt sein. Das Basispaket sei bereits in der Miete enthalten. Knapp 40 Millionen Euro wird die DCC in den kommenden Jahren investieren und damit die bisherigen Telekommunikationsanbieter ablösen.

Bis Ende des kommenden Jahres möchte das Tochterunternehmen der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV) zunächst über eine Strecke von rund 50 Kilometern neue Glasfaserkabel verlegen. Damit werden 560 Gebäude mit rund 4560 Wohneinheiten an das Breitbandnetz angeschlossen und ab Januar 2022 mit schnellem Internet, Fernsehen und Telefon beliefert. Die dafür notwendigen Tiefbauarbeiten haben demnach begonnen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Schnelles Internet für alle Gebag-Mieter in Duisburg durch Kooperation zweier kommunaler Unternehmen

In einem zweiten Schritt verlegt die DCC in den kommenden fünf Jahren weitere Glasfaserkabel über eine Länge von mehr als 92 Kilometern, um weitere 1800 Gebäude mit rund 7642 Wohneinheiten ab 2027 anzubinden. „Schnelle Datenleitungen sind die Basis für die Digitalisierung, die wir gemeinsam vorantreiben“, sagt Oberbürgermeister Sören Link. „Ich freue mich, dass hier durch die Kooperation zweier kommunaler Unternehmen viele Duisburger den Anschluss an die aktuell beste Technologie der Zukunft erhalten.“