Schnee in Duisburg? Jetzt kommt eine Kältephase

Duisburg 1,9 Zentimeter Schnee sagt eine Webseite für Duisburg in zehn Tagen voraus. Wie seriös diese Prognose ist und wie das Wetter wirklich wird.

Den Schlitten können die Duisburger vorerst getrost im Keller lassen: 1,9 Zentimeter Schnee würden kaum reichen für eine Rutschpartie. An der Prognose der Webseite wetter2.com für den 15. Januar ist vermutlich aber auch so nichts dran.

„Vorhersagen für das Wetter in zehn Tagen sind nicht wirklich seriös“, betont Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst in Essen. Sicher könne man nur sagen, dass es nun täglich kälter wird und am Montag die Höchsttemperatur bei 0 Grad liegen werde. Ebenso sicher sei, dass es bis Donnerstag so kalt bleibe und der Hochdruckeinfluss dafür sorge, „dass wir ab und an die Sonne sehen werden, aber keinen Schnee“.

Winter in Duisburg: Meteorologe warnt vor überfrierender Nässe

Für ein ruhrgebietstypisches Verkehrschaos würde auch überfrierende Nässe schon reichen und die sei durchaus möglich, sagt der Meteorologe. Möglich sei auch, „dass wir ein bisschen angezuckert werden, aber groß einwintern werden wir in Duisburg nicht“.

Und wie kommen manche Wetterseiten auf Vorhersagen wie den Schnee am 15. Januar? Witt vermutet, dass sich diese Seite ohne Impressum amerikanischer Datenpakete bedient. Deren Wettermodelle basieren aber auf Daten für den amerikanischen Kontinent und seien weniger präzise für den europäischen Markt.

Auch der Deutsche Wetterdienst biete kostenfrei Vorhersagedaten an, sagt Malte Witt. „Die Rohdaten muss man aber aufbereiten, damit sie lesbar sind und diesen Aufwand scheuen private Wetterdienste manchmal“.

