Schmuck-Diebstahl: Duo klingelt nacheinander bei Seniorin

Zwei Unbekannte klingelten am Mittwoch an der Wohnungstür der Duisburgerin (Symbolbild).

Duisburg. Zwei Trickdiebe haben Schmuck aus der Wohnung einer Duisburgerin (92) gestohlen. Mit dieser Masche verschafften sie sich Zutritt.

Zwei Männer haben sich mit Lügen nacheinander in die Wohnung einer 92-Jährigen in Duisburg-Rheinhausen gemogelt.

Der erste der beiden Unbekannten klingelte am Mittwoch um 12.20 Uhr an der Wohnungstür an der Krefelder Straße und gab an, der Frau Möbel abkaufen zu wollen.

Zweiter Mann klingelt an Wohnungstür einer Duisburger Seniorin

Während der Mann sich umsah, schelte sein Komplize und bat, die Toilette benutzen zu dürfen.

Als die beiden Täter gegangen waren, bemerkte die Seniorin den Diebstahl mit einem Schaden in vierstelliger Höhe.

