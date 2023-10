Schmuck, Bargeld weg: Miese Trickbetrüger zocken Senioren ab

Wertvollen Schmuck und hohe Summen an Bargeld haben Trickbetrüger in den vergangenen Tagen unter anderem bei mehreren Senioren in Duisburg erbeutet.

Mehrere Senioren sind nach Angaben der Polizei in Duisburg in den vergangenen Tagen (9. bis 11. Oktober) Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Täter erbeuteten unter anderem hohe Summen an Bargeld und wertvollen Schmuck. Die Fälle im Detail:

Am Mittwochnachmittag klingelte es gegen 15.30 Uhr an der Türe einer 78-Jährigen in einem Wohngebiet in Rahm. Ein Mann behauptete, Handwerker zu sein und bat die Frau, ins Badezimmer zu gehen, um zu überprüfen, ob das Wasser braun sei. Sie folgte seiner Anweisung.

Ein paar Minuten später war der Unbekannte wieder verschwunden. Die Seniorin bemerkte dann eine offene Schlafzimmertüre und fand mehrere Schmuckschatullen verteilt auf dem Boden liegen – Uhren, Perlenketten, Armbänder und Ringe fehlten; außerdem Bargeld.

Die Duisburgerin schätzt den Mann mit korpulenter Statur auf 30 bis 40 Jahre. Zeugen berichteten der Polizei, dass er womöglich mit einem Komplizen (schlanke Statur) unterwegs war. Beide sollen Arbeitskleidung getragen haben.

Schränke, Kommoden und Safe durchwühlt

Mit derselben Masche waren Trickdiebe bereits am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr in Wehofen erfolgreich. Während eine 84-Jährige ebenfalls mit einem vermeintlichen Handwerker im Bad verschwand, durchwühlten zwei Komplizen Schränke, Kommoden und einen Safe. Mit Schmuck und Bargeld als Beute flüchteten die Täter in Richtung Dr.-Hans-Böckler-Straße.

Einer von ihnen wird auf 30 Jahre geschätzt. Er hat schwarze Haare und trug blaue Arbeitskleidung.

Als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben

Ein Betrüger-Trio ergaunerte außerdem am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr Bargeld einer 81-Jährigen in Vierlinden. Einer von ihnen gab sich an der Türe der Seniorin als Stadtwerke-Mitarbeiter aus und behauptete, die Wasserleitung überprüfen zu müssen. Während sich die 81-Jährige mit einem der Männer unterhielt, durchwühlten seine Komplizen einen Kleiderschrank sowie die Handtasche der Frau.

Sie bemerkte später, dass Geld aus ihrem Portemonnaie fehlte. Sie schätzt einen der Verdächtigen auf 35 bis 40 Jahre. Der Mann mit stabiler Figur soll etwa 1,65 Meter groß sein. Er trug dunkelblaue Kleidung sowie eine Kopfbedeckung (Mütze oder Kappe).

Kripo sucht in allen Fällen Zeugen und warnt

Die Kripo sucht in allen Fällen Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können. Hinweise nimmt sie telefonisch unter 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg bittet in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich, nicht nur, aber vor allem ältere Menschen über die miesen Maschen der Trickbetrüger zu informieren und auf Mitmenschen Acht zu geben. Wer verdächtige Beobachtungen in seinem Umfeld mache, sollte misstrauisch werden und die Polizei informieren. Ganz wichtig: keine Fremden in die Wohnung lassen.

