Schlange abends auf dem Gehweg entdeckt – Rätsel um Herkunft

Duisburg. Eine Schlange wurde in Duisburg auf der Straße entdeckt. Tier schlängelte sich abends über den Gehweg. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer.

Eine Schlange ist in Duisburg auf einer Straße gefunden und von der Polizei eingefangen worden. Am Montagabend gegen 20.30 Uhr haben Anwohner das Tier an der Veilchenstraße in Neumühl entdeckt und den Notruf alarmiert. Das Reptil schlängelte sich entlang der Häuserwand über den Gehweg.

Weil die Polizisten zunächst nicht ausschließen konnten, dass es sich bei dem aufgefundenen Exemplar um eine Giftschlange handelt, sperrten sie den Gehweg. Reptilienexperten des Terra-Zoos in Rheinberg konnten anhand übermittelter Fotos aber Entwarnung geben: Bei der Schlange handelt es sich um eine Kettennatter.

Schlange in Duisburg auf der Straße entdeckt: Wem gehört das Tier?

Die Tiere werden gut eineinhalb Meter lang und kommen ursprünglich aus Mexiko und dem Südwesten der USA. Für Menschen ist die Schlange, die sich von kleinen Säugern, Vögeln und Reptilien ernährt, aber ungefährlich.

Diese Reptilienart darf in Deutschland zwar gehalten werden, trotzdem gilt für sie EU-weit ein Handels- und Nachzuchtverbot. Denn die Kettennatter steht auf der Unionsliste der invasiven Arten. Auf den kanarischen Inseln hat die aus Übersee eingeschleppte Schlange schon erheblichen ökologischen Schaden verursacht und bedroht durch eine explosionsartige Ausbreitung zahlreiche heimische Reptilien. Die Kettennatter wurde aber auch schon wiederholt in Deutschland nachgewiesen.

In Duisburg ist es den Einsatzkräften gelungen, die Schlange in eine Plastikbox zu locken und unverletzt in eine Auffangstation für Reptilien zu bringen. Dort wird das Kriechtier nun aufgepäppelt und versorgt. Die Polizei Duisburg sucht den Halter der Schlange und bittet Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Tieres machen können, sich unter 0203 2800 zu melden.

