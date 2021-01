Schlager-Star und Dschungel-Kandidat läuft mit Pater Tobias

Peter Orloff ist als Schlager-Sänger und Kandidat im "Dschungelcamp" bekannt. In Duisburg will er jetzt an einem Spendenlauf teilnehmen.

Duisburg Schlager-Sänger Peter Orloff startet bei einem Wohltätigkeitslauf in Duisburg. Für den Halbmarathon im Februar sind noch Anmeldungen möglich.

Der Neumühler Pater Tobias und sein Projekt Lebenswert haben für ihren nächsten Spendenlauf einen prominenten Teilnehmer gewinnen können: Der Schlagersänger Peter Orloff wird am 27. Februar beim "Charity-KiPa-Run" einen Halbmarathon absolvieren - der Erlös der Aktion kommt benachteiligten Kindern in Duisburg zugute.

Der 76-jährige Orloff ist für Lieder wie "Ein Mädchen für immer" und als Leiter des "Schwarzmeer Kosaken-Chores" bekannt, aber auch als Kandidat in der RTL-Fernsehshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Dort belegte er 2019 den dritten Platz. Im selben Jahr trat Orloff zudem als bis dahin weltweit ältester Teilnehmer bei einem Promi-Special der TV-Show "Ninja Warrior" an.

Halbmarathon findet in Duisburg-Neumühl statt

Gestartet werden soll beim "Charity-KiPa-Run" am Samstag, 27. Februar, zwischen 9 und 10 Uhr. Ausgangspunkt ist das Restaurant "Sham" an der Holtener Straße 176 in Duisburg-Neumühl. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt drei Personen; maximal können sich 50 Läufer anmelden. Man werde alle zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Vorgaben berücksichtigen, teilt Pater Tobias mit.

Die Teilnehmer laufen die 21-Kilometer-Tour in zwei Runden zu jeweils 10,5 Kilometern als Pendelstrecke mit Wendepunkt. Am Start-Ziel-Ort und am Wendepunkt werden Versorgungsstände eingerichtet. "Die Strecke ist flach, es gibt kaum Höhenmeter und keine Anstiege", sagt der "Marathon-Pater" und hofft, dass noch einige weitere Menschen mitmachen.

Duisburger Läufer können sich bis Februar anmelden

Wer mitlaufen möchte, ohne gleich die volle Distanz zu absolvieren, kann sich auch für eine kürzere Strecke anmelden: 5 beziehungsweise 10 Kilometer sind möglich. Hierbei beträgt das Mindestalter der Teilnehmer zehn Jahre. Wer den Halbmarathon laufen möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein.

Anmeldungen sind bis zum 19. Februar möglich. Das dafür benötigte Online-Formular sowie weitere Informationen gibt es auf www.kipa-run.de. Die Startgebühr beträgt 24,50 Euro. Nachmeldungen (2 Euro Aufpreis) sind auch noch am Lauftag, 27. Februar, möglich, sofern noch Plätze frei sind.

Läufer, die die gemeinnützige Arbeit von Pater Tobias unterstützen möchten, können dies auch jederzeit bei einem virtuellen Lauf. Wann und wo sie starten, entscheiden sie selbst. Ihren Lauf protokollieren sie anhand von GPS-Daten und senden diese zur Auswertung per Email an info@projekt-lebenswert.de. Die Teilnahme an einem virtuellen Wohltätigkeitslauf kostet 14,99 Euro, die vorab ans Projekt Lebenswert überwiesen werden.

