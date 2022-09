Guildo Horn ist einer von sechs Showacts bei der Gala „Herz für Kopf“, die am 8. Oktober im Rahmen der „Woche der seelischen Gesundheit“ in Duisburg stattfindet.

Aktionswoche Schlager, Punk, Comedy: Gala mit Star-Aufgebot in Duisburg

Duisburg. Mit einer außergewöhnlichen Mischung und prominenten Namen findet in Duisburg die Gala „Herz für Kopf“ statt. Der Vorverkauf läuft jetzt.

Mit der Gala „Herz für Kopf“ startet am 8. Oktober in Duisburg die „Woche der seelischen Gesundheit“. Das Aufgebot bei der Veranstaltung im Theater am Marientor ist stark durchmischt und beinhaltet unter anderem Schlager, Punk und Comedy – und das mit durchaus prominenten Namen.

„Herz für Kopf“: Guildo Horn und weitere Künstler treten in Duisburg auf

Die Woche der seelischen Gesundheit ist eine bundesweite Aktionswoche, die auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen soll. Für die Gala am Samstag, 8. Oktober, ab 19.30 Uhr wurden neben dem Schlager-Star Guildo Horn und dem Duisburger Comedian Kai Magnus Sting Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die eigene Krisenerfahrungen gemacht oder Menschen mit Krisenerfahrungen in ihrem Umfeld haben und bereit sind, darüber zu berichten. Dazu gehören Punk-Rocker Der Butterwegge, Singer-Songwriter Wolfspelz, der Comedy-Podcast „1a B-Ware“ und Pianist Kai Schumacher.

In diesem Jahr organisiert der Verein Regenbogen Duisburg die Aktionswoche, um über psychische Erkrankungen aufzuklären, Vorurteile abzubauen und Menschen Mut zu machen, sich Hilfe und Unterstützung zu holen.

Der Vorverkauf ist gestartet. Karten für 39 Euro plus Gebühren gibt es bei Eventim – online und bei den Vorverkaufsstellen des Tickethändlers.

