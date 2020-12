Duisburg. In zweiter Instanz stand ein Duisburger wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Im Prozess ging es um eine heftige Schlägerei in Beeck.

Zeit spielt bei Gerichtsverfahren zuweilen eine große Rolle. Das trifft insbesondere auf Berufungsverfahren zu. So war das auch bei einem Fall, mit dem sich das Landgericht am König-Heinrich-Platz jetzt in zweiter Instanz befassen musste. Denn selbst für den Fall, dass ein 21-Jähriger aus Walsum wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden wäre, wäre keine nennenswerte Strafe mehr herausgekommen.

Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Auseinandersetzung in Beeck in der Nacht zum 22. September 2018. Der Angeklagte – so viel stand immerhin fest – hatte Streit mit dem später zusammengeschlagenen Zeugen gehabt. Als man sich kurz danach erneut traf, soll er den Zeugen mit Hilfe von vier Kumpanen geschlagen und getreten haben. Der Geschädigte erlitt zahlreiche Gesichtsknochenbrüche.

Freispruch in erster Instanz: Staatsanwaltschaft Duisburg ging in Berufung

In erster Instanz hatte der Walsumer eine wilde Geschichte erzählt: Danach sei er von dem Zeugen attackiert worden, seine Familie sei zur Hilfe geeilt. Als der Zeuge in die Jacke griff, habe ein Cousin des Angeklagten die Familie schützen wollen und zugeschlagen.

Das Amtsgericht war sich im Juni 2019 nicht einmal sicher gewesen, dass der Angeklagte bei der abschließenden Schlägerei überhaupt dabei gewesen sei. Und selbst wenn, so könne Notwehr nicht ausgeschlossen werden, so die Richter in erster Instanz. Sie sprachen den Angeklagten vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung frei. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen Berufung.

21-Jähriger saß ein halbes Jahr in Untersuchungshaft

„Was soll denn damit wohl erreicht werden?“ wollte die Vorsitzende der Berufungskammer gleich zu Beginn des Prozesses wissen. Denn erstens sei die Tat inzwischen mehr als zwei Jahre her, eine Jugendstrafe komme da kaum noch in Frage, zweitens habe man dem Angeklagten bei einer danach liegenden Verurteilung noch eine günstige Sozialprognose ausgestellt und ihm eine Bewährungschance gegeben und drittens habe der 21-Jährige in dieser Sache bereits ein halbes Jahr in Untersuchungshaft gesessen.

Dieser Fülle guter Argumente verschloss sich auch der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft nicht. Das Verfahren wurde nach wenigen Minuten mit einer Einstellung beendet.