Schimanski-Tatorte: Diese Neuheit lässt Fans jubeln

Am Tatort Duisburg: Kult-Kommissar Horst Schimanski (Götz George) in „Zweierlei Blut“ (1984). Der WDR hat alle Schimanski-Tatorte restauriert und ausgestrahlt. Bald haben Schimmi-Fans die Möglichkeit, sich die Krimis jederzeit zuhause in der HD-Version anzuschauen.

Duisburg. Tatort-, Schimanski- und Götz-George-Fans horchen auf: Bald ist eine besondere DVD-/Blu-Ray-Box erhältlich. Was sie bietet und kostet.

Diese Neuheit werden viele Duisburgerinnen und Duisburger, Ruhrpott-Nostalgiker und Tatort-Fans bejubeln: Erstmals werden bald alle 29 Tatort-Folgen mit dem von Götz George verkörperten Kult-Kommissar Horst Schimanski in einer DVD- beziehungsweise Blu-Ray-Box erhältlich sein – in der HD-restaurierten Fassung. Und: Der Preis dürfte Fans nicht abschrecken.

Zum 50-jährigen Bestehen der Tatort-Reihe hatte der WDR alle 29 Schimanski-Tatorte restauriert und 2021 und 2022 ausgestrahlt. So scharf war der einst beliebteste Tatort-Kommissar noch nie zu sehen. In der ARD-Mediathek sind die Folgen aber nur vereinzelt und jeweils für 90 Tage abrufbar – zurzeit etwa das Debüt „Duisburg-Ruhrort“ (1981) und „Zahn um Zahn“ (1985). Wer nicht alle Episoden aufgenommen hat und trotzdem jederzeit einen Duisburg-Tatort seiner Wahl schauen möchte, dem macht die Fernsehjuwelen GmbH nun ein reizvolles Angebot.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die auf Film- und Fernsehschätze spezialisierte Firma hält die Homevideo-Rechte an allen Tatorten und legt mit Genehmigung des WDR nun die Box „Tatort Duisburg – 40 Jahre Schimanski – Gesamtedition: Alle 29 Folgen“ auf.



Welche Schimanski-Folgen enthält das Box-Set „Tatort Duisburg – 40 Jahre Schimanski – Gesamtedition“?

Schimanski-DVD-Boxen gab es im Laufe der Jahre etliche, die meisten boten aber nur einige Tatort-Folgen. Es sei in der Vergangenheit zwar auch mal ein Set mit allen Duisburger TV-Tatorten verkauft worden – „aber mit nur 27 Folgen, da fehlten die Kinofilme“, erklärt Fernsehjuwelen-Geschäftsführer Dirk Brocker. Zudem enthielten bisherige Kollektionen die Krimis in den alten SD-Auflösungen, also in deutlich schlechterer Bildqualität.

Der WDR restaurierte die Duisburger Schimanski-Folgen zum 50. Tatort-Geburtstag. Die Folgen sind weiterhin nach TV-Ausstrahlungen in der ARD-Mediathek zu sehen. Hier im Bild: Thanner und Schimanski (Eberhard Feik und Götz George) im unbearbeiteten Original (links), rechts die restaurierte und kolorierte Nachbearbeitung in HD. Foto: WDR / WDR/Bavaria/ D-Facto Motion

Die neue Sammlung „Tatort Duisburg – 40 Jahre Schimanski – Gesamtedition: Alle 29 Folgen“ dagegen punktet mit den aufpolierten HD-Fassungen und den zuerst im Kino aufgeführten Filmen „Zahn um Zahn“ und „Zabou“. Das sind die 29 Episoden:

Duisburg-Ruhrort (Erstausstrahlung 1981) Grenzgänger (1981) Der unsichtbare Gegner (1982) Das Mädchen auf der Treppe (1982) Kuscheltiere (1982) Miriam (1983) Kielwasser (1984) Zweierlei Blut (1984) Rechnung ohne Wirt (1984) Doppelspiel (1985) Das Haus im Wald (1985) Der Tausch (1986) Schwarzes Wochenende (1986) Freunde (1986) Spielverderber (1987) Zahn um Zahn (Kino: 1985, TV: 1987) Gebrochene Blüten (1988) Einzelhaft (1988) Moltke (1988) Der Pott (1989) Blutspur (1989) Katjas Schweigen (1989) Medizinmänner (1990) Zabou (Kino: 1987, TV: 1990) Schimanskis Waffe (1990) Unter Brüdern (1990) Bis zum Hals im Dreck (1991) Kinderlieb (1991) Der Fall Schimanski (1991)

Nicht enthalten sind dagegen die 17 Fernsehkrimis der Serie „Schimanski“, die außerhalb der Tatort-Reihe von 1997 bis 2013 Fernsehpremiere feierten.

Welche Extras bietet die neue Schimanski-Box?

Die Box gibt’s wahlweise mit sieben Blu-ray-Discs oder 15 DVDs. Die kommen in einem Schuber mit Wendecover. Zum Bonusmaterial zählen ein Interview mit Schauspieler Götz George und Trailer sowie „weitere Highlights“. Die Gesamtlaufzeit: 2600 Minuten. Dirk Brocker verweist zudem darauf, dass die Möglichkeit besteht, alle 29 Folgen mit Untertiteln für Hörgeschädigte und Audiodeskription für Sehbehinderte abzuspielen.

Wann erscheint die neue Gesamtedition?

Am 7. Dezember 2023. Vorbestellungen sind aber auf diversen Verkaufsportalen bereits möglich, im Shop des Anbieters ebenfalls, also auf fernsehjuwelen.de.

Lesen Sie hier mehr über den Duisburg-Tatort mit Götze George als Horst „Schimmi“ Schimanski

Wo kann ich die Box kaufen?

In etlichen Online-Kaufhäusern und -Shops, aber auch im Einzelhandel wird die Kollektion erhältlich sein. Märkte und Geschäfte können diese auf Kundenwunsch auch bestellen. „Die Box wird es im gesamten Handel geben“, fasst Brocker zusammen.

Was kostet die neue Box?

Im Fernsehjuwelen-Shop kostet die DVD-Box 49,95 Euro (zuzüglich Versandkosten), die Blu-Ray-Variante 59,95 Euro zuzüglich Versandkosten (Stand: 19.9.).

Muss ich mich beeilen?

Wird die neue Box mit Kult-Kommissar Horst Schimanski möglicherweise schnell ausverkauft sein? Zahlen zur Erstauflage nennt Fernsehjuwelen-Chef Dirk Brocker nicht. Mit Blick auf die Verkaufszahlen der Tatorte auf DVD und Blu-Ray verrät er aber: „Schimanski und die Münsteraner sind die beliebtesten Tatort-Ermittler.“ Sollte die Erstauflage der neuen Box vergriffen sein, bestehe zumindest die Möglichkeit, eine zweite Auflage zu pressen.

Die Filminformationen zur Schimanski-Tatort-Reihe:

Originaltitel: Tatort Duisburg

Produktionsland: Deutschland, 1991

Regie: Hajo Gies, Dominik Graf

Darsteller: Götz George, Eberhard Feik, Ludger Pistor, Dieter Pfaff, Ulrich Matschoss, Michael Lesch, Chiem van Houweninge, Werner Schwuchow, Christoph Hofrichter, Gerhard Olschewski

FSK: freigegeben ab 12 Jahren

[Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo I Hbf]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg