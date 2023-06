Schiffe kollidieren auf dem Rhein: Verletzte in Duisburg

Duisburg. Auf dem Rhein bei Duisburg sind Schiffe miteinander kollidiert. Eines trieb führerlos auf den Rhein. Sieben Menschen mussten behandelt werden.

Ein Fahrgastschiff ist während eines Ausfluges auf dem Rhein am Mittwochmittag (28. Juni) bei Duisburg-Hochfeld gegen eine Wand geprallt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kollidierte das Schiff, das aus Düsseldorf kam, mit einem dort festgemachten, stillgelegten Gütermotorschiff.

Dieses riss daraufhin ab und trieb auf den Rhein. Dabei touchierte es ein weiteres stillgelegtes Gütermotorschiff. Sieben der insgesamt 267 Fahrgäste auf dem Ausflugsschiff wurden leicht verletzt und von Rettungssanitätern vor Ort behandelt. Die 36 Crewmitglieder blieben unverletzt.

Für die Tagesausflügler endete die Fahrt an dieser Stelle. Das defekte Schiff, das am Bug teilweise aufgerissen und eingedrückt war, wurde im Hafenmund an der Mühlenweide über Nacht festgelegt. Am Donnerstag durfte es dann ohne Passagiere zur Reparatur in eine Kölner Werft fahren.

Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und untersucht jetzt, ob beispielsweise ein technischer Defekt oder menschliches Versagen Auslöser für den Zusammenprall waren.

