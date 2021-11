Schießerei in Duisburgs Rotlichtviertel: Täter identifiziert

Duisburg. Die Kripo hat nach einer Schießerei im Duisburger Rotlichtviertel den Schützen identifiziert. Nun sucht sie mit einem neuen Foto nach „Enrico“.

Bei den Ermittlungen nach der Schießerei am 16. November im Rotlichtviertel (wir berichteten) ist die Duisburger Kripo einen wichtigen Schritt weiter. Denn: Der Schütze ist identifiziert. Nach ihm und seiner Freundin suchen die Ermittler nun auch mit neuen Fotos.

Der Mann, der an dem Dienstagabend gegen 21.15 Uhr an der Ecke Vulkanstraße/Charlottenstraße mehrere Schüsse auf einen Unbekannten abgegeben und damit seinen Kontrahenten und einen Unbeteiligten verletzt hat, soll sich selbst „Enrico“ nennen und früher an der Kasinostraße in der Altstadt gewohnt haben.

Mit diesem Foto sucht die Polizei Duisburg nun nach „Enrico“ Foto: Polizei Duisburg

Allerdings: Die Suche nach ihm läuft weiter. Er befindet sich weiter auf der Flucht.

Schießerei im Duisburger Rotlichtviertel: Polizei sucht auch Freundin des Schützen

Im Zusammenhang mit der Schießerei suchen die Ermittler auch nach der Freundin des mutmaßlichen Schützen. Sie wird als wichtige Zeugin gesehen. Sie soll „Noela“ genannt werden.

Seit über einer Woche beschäftigt sich die Kripo intensiv mit dem Fall im Rotlicht-Milieu, führte auch Befragungen in mehreren Bordellen durch. Ungewöhnlich: Nach den Schüssen flüchtete nicht nur der Schütze, sondern auch das vermeintliche Opfer.

Hinweise zu „Enrico“ und seiner Freundin nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.

Dieses Foto aus einer Überwachungskamera hatte die Duisburger Polizei bereit in der vergangenen Woche veröffentlicht.

