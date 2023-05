Duisburg. Die Polizei hat nach der Schießerei auf dem Hamborner Altmarkt zwei Männer festgenommen. Was über die mutmaßlichen Hauptschützen bekannt ist.

Rund ein Jahr nach der Schießerei am Hamborner Altmarkt meldet die Duisburger Polizei zwei Festnahmen. Es soll sich dabei um die Hauptschützen handeln.

Die blutige Eskalation einer Auseinandersetzung zwischen den Hells Angels und dem türkisch-libanesischen Saado-Demir-Clan brachte Duisburg bundesweit in die Negativschlagzeilen. 100 Männer lieferten sich eine Auseinandersetzung, es waren auch scharfe Waffen im Spiel. 28 Schüsse fielen, es gab mindestens vier Verletzte. Seit über zwölf Monaten laufen bei der Polizei und Staatsanwaltschaft die umfangreichen Ermittlungen.

In den frühen Stunden des Montagmorgen rückte die Polizei, unterstützt von Spezialeinheiten, nach Hochheide und Beeckerwerth aus, um dort die Wohnungen von zwei 38-Jährigen zu durchsuchen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden bei beiden Haftbefehle unter anderem wegen des Tatvorwurfs des versuchten Totschlags vollstreckt. Beide sind dringend verdächtig, im Jahr zuvor am 4. Mai 2022 auf dem Hamborner Altmarkt mit Pistolen bewaffnet an einem Schusswechsel beteiligt gewesen zu sein. Der Festgenommene aus Beeckerwerth wird dem Rockermilieu zugeordnet. Der 38-Jährige aus Hochheide soll zu dem berüchtigten Familienclan gehören. Die beiden Männer werden am Montag dem Haftrichter vorgeführt.

Zuletzt gingen die Ermittlungsbehörden von insgesamt drei Schützen aus. Medienberichte, wonach sich ein weiterer Schütze im Ausland aufhalten soll, blieben bislang von offizieller Seite unbestätigt.

Schießerei in Duisburg: 128 Personen aus dem Clan- und Rockermilieu waren an der Auseinandersetzung beteiligt

Noch an dem Abend des Tattages stellte die Polizei die Personalien von 128 Personen fest und überprüfte sie. Duisburgs Polizeipräsident Alexander Dierselhuis – damals gerade neu im Amt – veranlasste umgehend eine Videobeobachtung des Altmarkts in den folgenden vier Wochen.

Gleichzeitig begannen die aufwendigen Ermittlungen, die sich nicht nur aufgrund der Vielzahl der Beteiligten und deren Zugehörigkeit zu abgeschotteten Clan- und Rockerstrukturen hinzogen.

Video-Überwachung brachte Hinweise – Hintergründe unklar

Auch die Sichtung der großen Menge an Film- und Fotomaterial und die komplexe Spurensicherung und -auswertung am Tatort und bei Verdächtigen kostete viel Zeit. Über die genauen Hintergründe der Tat gibt es bis heute nur Spekulationen. „Allerdings führten die Ermittlungen zur Identifizierung der beiden Tatverdächtigen, die heute festgenommen wurden“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

In der Tatnacht sicherten Spezialisten auf dem Hamborner Altmarkt umfangreiches Spurenmaterial. Foto: Erwin Pottgiesser

