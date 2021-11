Schießerei an der Vulkanstraße: Polizei Duisburg sucht Opfer

Duisburg. Im Duisburger Rotlichtbezirk ist es an der Vulkanstraße in der Altstadt zu einer Schießerei gekommen. Nun sucht die Polizei die Kontrahenten.

Am Dienstagabend ist es gegen 21.15 Uhr zu einer Schießerei im Rotlichtbezirk an der Vulkanstraße/Ecke Charlottenstraße in der Altstadt gekommen. Etwa in Höhe das Hauses Nummer elf sollen zwei Männer in Streit geraten sein, anschließend fielen Schüsse. Markierungen, wo die Hülsen einschlugen, sind noch am Freitag vor Ort zu sehen gewesen.

In den vergangenen Tagen hat die Polizei den Fall untersucht und unter anderem in den verschiedenen Bordellen an der Vulkan- und Charlottenstraße Zeuginnen und Zeugen befragt. Dies hat die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt.

Die Duisburger Mordkommission ermittelt

Die Polizei Duisburg teilt mit: Einer der beiden Kontrahenten habe eine Waffe gezogen und mehrfach auf den anderen Mann geschossen, der sich dabei laut Zeugenaussagen an der Schulter verletzte. Anschließend flüchteten beide unerkannt.

Ein unbeteiligter 36-Jähriger wurde ebenfalls verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Duisburger Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Zeugen, die Hinweise zur Identität der Männer oder zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, unter der Telefonnumer 0203 2800 Kontakt zur Polizei Duisburg aufzunehmen.

