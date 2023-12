„Scheiß DVG (Entfällt!)“ – Duisburger schreiben Frustsong

Duisburg Jeden Tag wartet Max Nuscheler auf die Bahn. Warum er seinen ganzen Ärger in das Lied „Scheiß DVG“ packt – und wie die DVG das Lied findet.

Eigentlich ist Max Nuscheler Lokalpatriot und Duisburg-Liebhaber. Aber neulich hat es dem Musiker und Mit-Inhaber des Geschenke-Shops „Onkel Stereo“ dann doch gereicht. Als er mal wieder an der Haltestelle König-Heinrich-Platz stand und die Bahn partout nicht kam, obwohl „sofort“ an der Tafel annonciert war, verpackte er seinen Ärger in ein Lied. Der neue Punksong trägt den einschlägigen Titel „Scheiß DVG! (Entfällt)“.

Youtube-Video zum Song über die DVG

Max Nuscheler pendelt jeden Tag in den Duisburger Norden

„Das war ganz schnell runtergeschrieben. Das musste einfach raus“, erklärt Max Nuscheler. Hauptberuflich arbeitet er als Sozialarbeiter und betreut Familien im Duisburger Norden. Heißt: Jeden Tag geht‘s mit der 903 vom König-Heinrich-Platz bis „Hamborn Rathaus“ oder „Pollman“.

„Es ist so peinlich. Ich bringe meinen Klienten bei, dass sie pünktlich sein sollen, aber selber komm‘ ich immer zu spät, weil mal wieder eine Bahn ausfällt oder Verspätung hat. Ich nehm‘ schon immer eine Bahn vorher, aber es lässt sich leider gar nichts mehr planen“, spricht Nuscheler vielen anderen ÖPNV-Nutzern aus der Seele. Auf der Linie 901 laufe es übrigens auch nicht besser – da muss er dann an der Scharnhorststraße auf den Schienenersatz-Verkehr warten.

Michael „Walla“ Droll und Max Nuscheler firmieren unter „Huisker Duisi“. Im vergangenen Jahr haben sie ihre anderen Duisburg-Songs wie den „Igno-Tanz“ auf Vinyl pressen lassen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Nuscheler ist Teil des Musik-Duos „Huisker Duisi“. Gemeinsam mit Michael „Walla“ Droll hat er in der Vergangenheit schon Songs über Duisburg geschrieben. „Walla“ hat den Bass eingespielt, Max Nuscheler das Lied geschrieben. Der Text ist ebenso einfach wie eingängig. Über hämmernde Beats hat er „Scheiß DVG! Scheiß DVG! Scheiß DVG! Fünf, vier, drei, zwei, eins, entfällt“ getextet. Später heißt es dann: „Blanke Wut, blanke Wut und dazu ein bisschen Hass.“

Untermalt werden die Liedzeilen im Youtube-Video mit Bildern aktueller Verspätungsanzeigen: „Bedingt durch hohes Fahrgastaufkommen kann es zu ca. 20 Minuten Verspätung kommen.“ Oder: „903 Watereck. Entfällt.“ Dazu volle Bahnsteige, überfüllte Bahnen. „Die Bilder sind alle aktuell und stammen nicht nur von den Haltestellen, wo ich ein- und aussteige“, betont Max Nuscheler.

Weil die Bahnen der Duisburger Verkehrsgesellschaft ständig zu spät kommen, verarbeiten die Musiker von „Huisker Duisi“ ihren Ärger musikalisch. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Mehr Lieder über Duisburg

Die DVG zieht sich übrigens wie eine rote Linie durch das Liedgut von „Huisker Duisi“. Im „Igno-Tanz“ heißt es: „Jetzt hör mal hier, hör mal da Gemecker. Bahn kommt nicht. Jaja, Schienenersatz.“ Und diverse Youtube-Video-Szenen spielen an DVG-Bahnhöfen.

Wir sind selbst nicht zufrieden mit der Situation und kennen die Kritikpunkte.“ DVG-Sprecherin Kathrin Naß

Die Kritik ist nicht neu für die Duisburger Verkehrsgesellschaft

Die Kritik ist den Duisburger Verkehrsbetrieben freilich nicht neu, aber wohl selten ist sie so kreativ umgesetzt worden. DVG-Sprecherin Kathrin Naß erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Wir können den Unmut der Fahrgäste sehr gut verstehen. Wir sind selbst nicht zufrieden mit der Situation und kennen die Kritikpunkte. Es liegt jedoch nicht alles in unserer Hand.“

So sei man etwa auf die „vertragsgemäße Auslieferung der neuen Bahnen“ angewiesen. Man verstehe die Kritik aus dem Video, aber man dürfe nicht vergessen: „Unzählige Fahrten finden pünktlich und zuverlässig statt. Jeden Tag tun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DVG alles dafür, dass die Busse und Bahnen durch Duisburg fahren.“

Ein anderes Ärgernis erklärt Kathrin Naß so: „Wenn kurzfristig auf der Strecke etwas passiert, entfällt diese Bahn und ist dennoch auf der Anzeige. Was auch passieren kann ist, dass sich zum Beispiel jemand krankgemeldet hat und diese Fahrt dann nicht korrekt aus dem System genommen wurde. Das dürfte aber nur in Einzelfällen sein.“

Klingt ganz so, als würde Max Nuscheler und Michael Droll der Stoff für neue Songs nicht ausgehen.

