Schauspieler und Duisburger Jung: Tom Barcal hat geheiratet

Duisburger Prominenz unter sich: Bernie Kuhnt („Niedrig und Kuhnt“) und RTL-Versicherungsdetektiv Patrick Hufen (r.) kamen mit ihren Ehefrauen gerne zur Hochzeit des Schauspielers Tom Barcal (3.v.l.), der die „The Voice of Germany“-Kandidatin Stefanie Black heiratete.

Duisburg. Er lebt in Nettetal, ist aber ein Duisburger Jung – ein ziemlich bekannter sogar: Schauspieler Tom Barcal hat nun mit viel Prominenz geheiratet.

Schauspieler Tom Barcal (57) und „The Voice of Germany“-Kandidatin Stefanie Black (22) haben am 19. November den Bund fürs Lebens geschlossen. Barcal lebt in Nettetal, ist aber ein Duisburger Jung, wie er stets betont.

Er absolvierte von 1979 bis 1980 eine Ausbildung im Bergbau Walsum zum Berg- und Maschinenmann und arbeitete bis 1999 im Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop. Durch einen schweren Unfall wurde Barcal 1999 berufsunfähig. Nach zwei Jahren Reha entschloss sich Barcal, Schauspieler zu werden.

Tom Barcal: Ein Duisburger Jung hat geheiratet

Er war unter anderem im „Tatort“, in der „Lindenstraße“ und in der RTL-Serie „Alles was zählt“ zu sehen. Seine erste Langfilm-Hauptrolle hatte Barcal im Kinofilm „Schwarz Null“, der im Juni 2009 Premiere hatte. Zuletzt sorgte er wegen es eines Filmprojekts („Austern für den Grafen“) mit Weltstar Elke Sommer für Schlagzeilen.

Mit Schlager-Legende Graham Bonney (r.) sang Tom Barcal gemeinsam auf seiner Hochzeit. Foto: Jo’s Pics Photography / Jo Schütz

Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler tritt der 57-Jährige auch als Sänger auf. Auf seiner Hochzeitsfeier, so erzählt Barcal, durfte er mit Schlager-Legende Graham Bonney („Wähle 3-3-3“) gemeinsam singen. „Ein unglaublich tolles Gefühl!“

Patrick Hufen und Bernie Kuhnt feierten mit

Darüber hinaus kamen weitere prominente Gäste zur Hochzeit – auch aus Duisburg. Der RTL-Versicherungsdetektiv Patrick Hufen und Bernie Kuhnt, bekannt aus der Serie „Niedrig und Kuhnt“, feierten mit ihren Ehefrauen ebenfalls mit.

Der Fernsehsender Vox, so Barcal, habe die Hochzeit zudem für eine neue Doku mit dem Titel „Ungleiche Paare“ begleitet, die im Januar 2022 ausgestrahlt werde.

