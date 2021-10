Schauspiel Duisburg: Premiere für Liederabend „Let’s work“

Leiden und Freuden des Arbeitslebens beleuchtet der Liederabend „Let’s work“ am Schauspiel Duisburg.

Duisburg. Nach den Duisburger Erfolgsproduktionen „1968“ und „Fucking Lonely“ haben Michael Steindl und Wolfgang Völkl wieder einen Liederabend entwickelt.

Die Liederabende „1968“ und „Fucking Lonely“ waren zwei Erfolgsproduktionen, die das Schauspiel Duisburg mit dem Jugendclub „Spieltrieb“ herausgebracht hat. Jetzt setzt Intendant Michael Steindl auf einen neuen Liederabend mit einem jungen Profi-Ensemble: „Let’s work“.

Premiere ist am Donnerstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr im Foyer III im Stadttheater. Das Stück hat Steindl wieder mit dem Musiker Wolfgang Völkl entwickelt, die inzwischen ein eingespieltes Liederabend-Duo bilden. Über „1968“ hieß es in dieser Zeitung: „Die Premieren-Zuschauer erleben nicht nur einen extrem kurzweiligen, sondern auch einen extrem durchdachten Theaterabend.“

Und wie der Titel schon sagt, geht es diesmal ums Thema Arbeit. Wie hieß es so schön 1983: „Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt ...“ Der Schlager von Geier Sturzflug kommt ebenso vor wie Songs von Deichkind bis Bob Dylan, von Wolf Biermann über Peter Alexander bis hin zu Bruce Springsteen.

Duisburger Produktion zeigt Freud und Leid des Arbeitslebens

In der Produktion im Foyer III beleuchten Katharina Abel, Robin Berenz, Kai Bettermann, Adrian Hildebrandt und Tatjana Poloczek mit Energie und Augenzwinkern die unterschiedlichsten Aspekte des Themas „Arbeit“: von der perfekten Zusammenarbeit und der Büroromanze, von Frustrationen mit dem Chef, tödlicher Langeweile, Kampf um Gleichberechtigung am Arbeitsplatz, Streik und Revolution.

Begleitet werden die fünf Spielerinnen und Spieler von Wolfgang Völkl am Klavier – und als gleichsam siebtes Ensemblemitglied agiert eine kleine Armee an Bierkästen, die von den Akteuren in Windeseile zu Skylines, Büro- und Fabriklandschaften umgearbeitet werden.

Für die Premiere und die folgenden Vorstellungen am 21., 22. 25. und 28. Oktober gibt es noch Karten im Vorverkauf über www.theater-duisburg.de, unter 0203 283 62 100 sowie in der Theaterkasse am Opernplatz.

