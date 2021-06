Schauspiel Duisburg hat zum Neustart drei Premieren in petto

Duisburg. Am 17. Juni geht fürs Schauspiel der Betrieb auf der Duisburger Bühne wieder los. Eine der drei Premieren gestaltet eine sehr beliebte „Familie“.

Für den coronakonformen Neustart hat das Schauspiel Duisburg gleich drei Premieren in petto, darunter mit der Eigenproduktion „Yvonne, Prinzessin von Burgund“ die aufwendigste Eigenproduktion der Duisburger Schauspiel-Geschichte.

Am 17. Juni öffnet sich der Vorhang zur ersten Vorstellung nach dem Lockdown, der Vorverkauf für die Karten bis zum Spielzeitende hat begonnen. „Wir sind unheimlich erleichtert, dass es jetzt endlich wieder losgehen kann, und voller Tatendrang“, so Intendant Michael Steindl. „Während des Lockdowns waren wir alles andere als untätig und haben eine ganze Reihe an Inszenierungen produziert. Jetzt freuen wir uns darauf, sie nach und nach unserem Publikum präsentieren zu können.“

Land förderte Produktion am Schauspiel Duisburg

Den Anfang macht zur Wiedereröffnung am 17. Juni um 19.30 Uhr die Premiere von Witold Gombrowicz‘ modernem Klassiker „Yvonne, Prinzessin von Burgund“. In der Inszenierung von Martin Schulze, der bisher unter anderem am Schauspiel Frankfurt und am Staatstheater Kassel Regie geführt hat, erzählt ein zwölfköpfiges Ensemble die bitter-absurde Geschichte einer Frau, die ohne eigenes Zutun zur Prinzessin in spe wird und gerade durch ihr Nichtstun und ihre Erscheinung die dunkelsten Seiten in ihren Mitmenschen hervorruft.

Weil die Produktion gefördert wurde aus dem Landesprogramm „Neue Wege“, konnte Ausstatterin Anja Müller bei Bühnenbild und Kostümen ausnahmsweise für eine Duisburger Theater-Produktion aus dem Vollen schöpfen.

Maskentheater-Premiere der Familie Flöz

Große Tradition haben in Duisburg die Koproduktionen mit Familie Flöz. In ihrer Neuproduktion „Feste“, die eigentlich für April im Theaterhaus Stuttgart geplant war und jetzt am 25. Juni am Schauspiel Duisburg Premiere hat, entführen Andres Angulo, Johannes Stubenvoll und Thomas van Ouwerkerk unter der Regie von Michael Vogel das Publikum in den Hinterhof einer Villa am Meer. Eine große Hochzeit steht bevor. In den Vorbereitungen prallen oben und unten, arm und reich aufeinander. Ein tragikomischer Abend über die Suche nach dem Glück.

Vom Duisburger Schauspielpublikum werden die Maskentheater-Produktionen von „Familie Flöz“ sehr geschätzt. Hier eine Szene aus dem neuen Stück „Feste“. Foto: Simon Wachter / Schauspiel Duisburg

Wie ihre vorherigen Produktionen „Dr Nest“, „Infinita“ oder „Hotel Paradiso“ ist auch „Feste“ ein Maskentheater-Märchen für Erwachsene ohne Worte, eine poetische Mischung aus bitterer Tragik und düsterem Slapstick.

Gleich mehrere Jugendclub-Produktionen am Start

Bereits zwei Tage zuvor gibt es am 23. Juni zum ersten Mal nach über zwölf Monaten wieder eine Live-Premiere von Spieltrieb, dem Jugendclub des Schauspiel Duisburg. Theaterpädagogin Katharina Böhrke und ihr siebenköpfiges Ensemble zeigen die Stückentwicklung „Bau.Steine.Scherben.“, die ursprünglich für das Theatertreffen der Duisburger Akzente im März geplant war.

Nach einer Video-Werkschau für das Festival „Unruhr“, zu dem sich elf Jugendtheatergruppen des Ruhrgebiets in diesem Jahr zum zweiten Mal online getroffen haben, kann der Abend über große und kleine Mauern jetzt live im Foyer III präsentiert werden.

Zum Spielzeitabschluss im Großen Haus ist am 4. Juli der Spieltrieb-Liederabend „Fucking Lonely“, mit dem das Schauspiel im September 2021 die durch Corona stark verkürzte Spielzeit eröffnet hatte, ein letztes Mal zu erleben.

Kartenvorverkauf läuft bereits

Die Saalkapazitäten im Theater Duisburg sind so begrenzt, dass das Publikum entsprechend den gültigen Abstandsregeln platziert werden kann. Medizinische Gesichtsmaske sowie ein höchstens 48 Stunden alter Corona-Negativtestnachweis oder ein entsprechender Nachweis des Impfschutzes sind erforderlich, auch werden die Besucher registriert.

Der Kartenvorverkauf läuft auf www.theater-duisburg.de, und unter 0203 283 62100 sowie bei Verfügbarkeit an der Abendkasse. Die Theaterkasse am Opernplatz ist bislang noch für Publikumsverkehr geschlossen.

Das Programm der Restspielzeit

17. Juni: Yvonne, Prinzessin von Burgund (Großes Haus)

19. Juni: Kontaktversuchungen (online)

23. Juni: Bau.Steine.Scherben. (Foyer III)

24. Juni: Yvonne, Prinzessin von Burgund (Großes Haus)

25. Juni: Familie Flöz: Feste (Großes Haus)

28. Juni: Bau.Steine.Scherben. (Foyer III)

1. Juli: Yvonne, Prinzessin von Burgund (Großes Haus)

3. Juli: Yvonne, Prinzessin von Burgund (Großes Haus)

4. Juli: Fucking Lonely (Großes Haus)

5. Juli: Bau.Steine.Scherben. (Foyer III)

7. Juli: Bau.Steine.Scherben. (Foyer III)

9. Juli Bau.Steine.Scherben. (Foyer III)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg