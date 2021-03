Schauspiel Duisburg: Für „Kontaktversuchungen“ bitte melden

Wie kann man in Corona-Zeiten Kontakte knüpfen? Dieser Frage geht das Projekt „Kontaktversuchungen“ nach.

Duisburg. Das Schauspiel Duisburg sucht Mitwirkende zwischen 17 und 25 Jahren für ein Experiment: „Kontaktversuchungen“ als Online-Stück in Corona-Zeiten.

Das Schauspiel Duisburg sucht Interessierte zwischen 17 und 25 Jahren für das offene Jugendclub-Projekt „Kontaktversuchungen“. Die erste Kennenlernprobe läuft am Montag, 22. März, um 18 Uhr auf der Online-Plattform Zoom, anmelden dafür kann man sich bis zum 21. März per E-Mail an f.goetz@stadt-duisburg.de.

In „Kontaktversuchungen“ experimentieren die Teilnehmer mit Möglichkeiten, wie man trotz aller Corona-Kontaktbeschränkungen sowohl online als auch offline spannende Begegnungen mit anderen Menschen erleben kann. Die vielfältigen Erlebnisse der Spielerinnen werden im Lauf der Proben zu einem künstlerisch-dokumentarischen Online-Stück verwoben, das im Juni 2021 Premiere feiern soll.

Teilnehmer suchen spannende Begegnungen auf Abstand

Die Proben der „Begegnungsforscher“ finden von März bis Juni zweimal wöchentlich ab 18 Uhr auf der Online-Plattform Zoom statt, alle Teilnehmer sollten jedoch außerdem genügend Zeit mitbringen, um zwischen den Proben an Begegnungs-Missionen zu arbeiten, das heißt, sie sollen die geltenden Kontaktbeschränkungen einhalten und dennoch spannende Begegnungen suchen und erleben.

Mit diesem Projekt beschreitet das Schauspiel Duisburg einen neuen Weg in der bereits seit Jahren sehr erfolgreichen Förderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es wurde entwickelt von Robin Lascheit und Theaterpädagogin Jule Pichler gemeinsam mit Dramaturg Florian Götz.