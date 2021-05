Dieser bis zu 15 Zentimeter breite Spalt am Fahrbahnübergang der A-59-Grunewaldbrücke ist vorerst mit Metallplatten provisorisch abgedeckt. Nun sind Schäden an der Übergangskonstruktion entdeckt worden.

A 59 Schäden an Provisorium: A 59 in Duisburg teilweise gesperrt

Duisburg. Wegen Schäden an der Behelfskonstruktion der Grunewaldbrücke muss die A 59 zwischen Duisburg-Hochfeld und Wanheimerort teilweise gesperrt werden.

Aufgrund eines Schadens an der Übergangskonstruktion („Fly-over“) der Grunewaldbrücke muss die Autobahn GmbH die A 59 zwischen Duisburg-Hochfeld und Duisburg-Wanheimerort kurzfristig bis voraussichtlich Mittwoch, 26. Mai, teilweise sperren.

In Fahrtrichtung Düsseldorf steht den Autofahrern deshalb zunächst nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In Richtung Dinslaken sind es zwei. An der Übergangskonstruktion sind demnach beschädigte Haltebolzen festgestellt worden, die nun ausgetauscht werden müssen.

A 59 in Duisburg: Lärmbeschwerden von Anwohnern wegen Übergangskonstruktion

Die Behelfskonstruktion mit Metallplatten gibt es seit Montag, 12. April. Davor hatte die Autobahnmeisterei Duisburg am Donnerstagmorgen, 8. April, einen bis zu 15 Zentimeter breiten Spalt am Fahrbahnübergang entdeckt. Wegen des Provisoriums hatte es zuletzt auch immer wieder Beschwerden von Anwohnern gegeben. Der Lärm von darüberfahrenden Fahrzeugen war demnach ein großes Ärgernis.

