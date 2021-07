Schaden durch Knallkörper in Marxloh – Zeugen gesucht

Duisburg. Mit einem Knallkörper haben Unbekannte die Tür eines Bürogebäudes in Marxloh beschädigt. Dort arbeiten Integrationshelfer. Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Donnerstagabend (8. Juli) gegen 22 Uhr an der Tür eines Bürogebäudes in Marxloh einen Knallkörper gezündet. Die Tür des Gebäudes an der Friedrich-Engels-Straße wurde dadurch beschädigt, verletzt aber niemand.

Das berichtet die Pressestelle des Duisburger Polizeipräsidiums: „Die Hintergründe der Tat sind unklar – die Ermittlungen dauern an.“ Die im Büro Arbeitenden bieten Integrationshilfe und Unterstützung für Menschen mit Migrationshintergrund an.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, oder in den Abendstunden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

