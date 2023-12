Schacht Walsum: Gute Nachricht für Wasserstoff-Produktion

Duisburg Der Bau eines Groß-Elektrolyseurs am einstigen Schacht Walsum rückt näher. Diese wichtige Zusage bekam nun die Steag-Tochter Iqony.

Der Bau eines Groß-Elektrolyseurs zur Produktion von Wasserstoff am Schacht Walsum rückt näher. Mit der EU-Kommission hat Investor Iqony eine rechtsverbindliche Übereinkunft zur Förderung aus dem EU-Innovationsfonds LSC-2022 unterzeichnet. „Mit der Fördervereinbarung dokumentieren wir den klaren Willen, das Projekt am Standort Walsum zu realisieren“, erklärte am Freitag der Vorstandsvorsitzende der Steag-Tochter, Dr. Andreas Reichel.

Wie berichtet will Iqony Mitte 2024 den Genehmigungsantrag stellen und sich bis zum Herbst für einen Anlagenbauer entscheiden. Schon 2027 soll die erste Ausbaustufe des „HydrOxy Hub Walsum“ (150 Megawatt) in Betrieb gehen. „Danach ist vorgesehen, die Kapazität der Anlage bis 2031 in Zwei-Jahres-Schritten auf etwas mehr als 500 Megawatt aufzustocken“, erläutert Tanja Braun. Der Elektrolyseur wird auf einer Freifläche zwischen der Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße und den Gebäuden der einstigen Schachtanlage Walsum gebaut.

Neben den Hallen für die Elektrolyse gehören Verdichter und große Batteriespeicher zur Anlage, hier auf einer Iqony-Visualisierung. Foto: Iqony

Iqony: Investition von rund 500 Millionen Euro für erste Ausbaustufe

Iqony beziffert die Kosten für die erste Ausbaustufe auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Die Förderung aus dem Brüsseler „Innovation Fund“ soll etwa zehn Prozent der Gesamtinvestition ausmachen. Europaweit werden aus dem Fonds 41 industrielle Großprojekte unterstützt, das Walsumer Vorhaben sei als einzige deutsche Bewerbung berücksichtigt worden, teilte die Steag-Tochter mit.

Schon in der ersten Ausbaustufe soll die der „HydrOxy Hub Walsum“ rund 16.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Dazu wird Windstrom von der Nordsee-Küste nach Walsum geführt. Die Energie diene nicht ausschließlich der Versorgung von Thyssenkrupp Steel, sondern der Versorgung der mittelständischen regionalen Wirtschaft, betont Iqony.

