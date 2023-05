SAT.1: „Die perfekte Minute“ – so lief’s fürs Duisburger Duo

Duisburg. Warum es für Duisburgs TV-Dauergast Marcel Juhas in der SAT.1-Show „Die perfekte Minute“ einen Schreckmoment mit Schwager Ralf Budde gab.

Duisburgs TV-Dauergast Marcel Juhas (32) hat mit seinem Schwager Ralf Budde (61) den ganz großen Coup in der SAT.1-Show „Die perfekte Minute“ verpasst.

Dabei müssen Zweier-Teams in maximal zehn Spielrunden ihre Geschicklichkeit beweisen und können bis zu 25.000 Euro gewinnen. Zwei Fehlversuche sind insgesamt erlaubt, danach ist es vorbei. Für jedes Spiel gibt es genau 60 Sekunden Zeit. Nach jeder erfolgreichen Runde erhöht sich die Gewinnsumme und die Teams entscheiden, ob sie lieber aufhören und das Geld nehmen oder weitermachen.

„Die perfekte Minute“ bei SAT.1: Duisburger Duo übte bis zu sechs Stunden täglich

„Wir haben vorher eine Liste mit den Spielen bekommen und viel geübt – bis zu sechs Stunden am Tag“, erzählt Juhas. In der Ausstrahlung am 11. Mai konnten die Fernsehzuschauer dann erleben, wie das Duo aus Buchholz in der ersten Runde zusammen 30 Spielkarten mit einer Hand erfolgreich wegsortierte. Im zweiten Spiel schaffte es Ralf Budde, zehn Tesafilm-Rollen so von einem Podest herunterrollen zu lassen, dass sie von Klebezetteln gestoppt wurden.

Moderatorin Ulla Kock am Brink umarmt Marcel Juhas. Der TV-Dauergast aus Duisburg hatte zur Unterstützung viele Freunde im Fernsehstudio. SAT.1 zeigt die Show „Die Perfekte Minute“ montags bis freitags ab 19 Uhr. Foto: ProSieben

In Runde drei musste Marcel Juhas den Boden von sechs zunächst umgedrehten Gläser nacheinander mit einem Tischtennisball treffen, um diesen schließlich aus der Luft im jeweiligen Glas einzufangen. Auch dies gelang dem 32-Jährigen ohne Probleme.

Schreckmoment: Lesebrille vergessen

Das Drama nahm dann allerdings im vierten Spiel seinen Lauf, als wieder sein Schwager an der Reihe war. Er musste ein 30 Zentimeter langes Lineal in den Mund nehmen, um darauf zwölf Zuckerwürfel zu stapeln. „Beim Üben hatte das immer geklappt, doch in der Show hatte Ralf seine Lesebrille vergessen“, so Juhas.

So tauschten die beiden nach zwei Fehlversuchen. Der 32-Jährige trat an, um die letzte Chance zu nutzen – allerdings ohne Erfolg. Das Aus nahmen die beiden Duisburger sportlich. „Wir hatten zu dem Zeitpunkt 1000 Euro erspielt, uns aber vor der Show gesagt, dass wir bis zum Ende durchziehen“, sagt Juhas.

Marcel Juhas bleibt TV-Dauergast

Für Ralf Budde, den Feuerwehrmann, war es die TV-Premiere. Marcel Juhas, der als Augenoptiker arbeitet und als MSV-Fan zudem für das „Zebra“-TV-Team in der Regie sitzt, hat dagegen bereits reichlich Fernseherfahrung gesammelt – zuletzt in der SAT.1-Spielshow „99 – Eine:r schlägt sie alle!“.

Und das TV-Karussell dreht sich für den 32-Jährigen munter weiter. Oftmals muss er sich gar nicht mehr bewerben, sondern bekommt Anfragen. „Es macht mir einfach Spaß.“ Demnächst ist er, so verrät der Buchholzer, unter anderem in der Koch-Show „Das perfekte Dinner“ bei Vox zu sehen.

