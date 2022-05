Sarah Philipp (SPD Duisburg): „Herzensthema Wohnungspolitik“

Sarah Philipp (MdL) will bei der Landtagswahl erneut das Direktmandat für die SPD im Wahlkreis Duisburg I gewinnen. Sie hat unseren Kurzfragebogen beantwortet. Was es mit ihrem Selfie auf sich hat, lesen Sie am Artikelende.

Duisburg. Die Landtagsabgeordnete Sarah Philipp kandidiert bei der Wahl im Wahlkreis Duisburg I. Hier beantwortet sie 16 politische und persönliche Fragen.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Sarah Philipp kandidiert bei der Wahl als „Mandatsverteidigerin“ erneut im Wahlkreis Duisburg I (Süd/Mitte). Hier beantwortet die 39-Jährige 16 Fragen in jeweils weniger als 161 Zeichen – so viele passen in eine SMS.

Sarah Philipp (SPD): „Diese Landesregierung hat Familien im Stich gelassen. Das ist unverzeihlich!“

Was würden Sie in Düsseldorf zuerst für Duisburg angehen?

Einen Stahlgipfel einberufen, um die Zukunft unseres Stahlstandortes zu gestalten, Kita-Gebühren endlich abschaffen, einen Schuldenschnitt für unsere Stadt.

Ihr wichtigstes Thema im Wahlkampf ist …

Mein Herzensthema ist die Wohnungspolitik. Wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen und besseren Mieterschutz in NRW.

Der größte Fehler der aktuellen Landesregierung (CDU/FDP) war …

Diese Landesregierung hat die Familien in der Pandemie im Stich gelassen. Das ist unverzeihlich!

Das hat die Landesregierung seit 2017 gut gemacht:

Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch. Ein furchtbares und unglaublich wichtiges Thema. Wir haben die Regierung dabei immer konstruktiv unterstützt.

Eine bildungspolitische Maßnahme, die Sie sofort umsetzen würden:

Mehr Lehrerinnen und Lehrer für Duisburg. Der Zustand ist unhaltbar, und es ist das folgenreichste gebrochene Wahlverspechen dieser Landesregierung.

Putins Angriff auf die Ukraine ist …

… ein Angriff auf den Frieden in Europa und der Welt.

Duisburgs größte Stärke?

Die Willensstärke, der Lebensmut und die Offenheit der Menschen. Ich bewundere das, und dafür liebe ich meine Stadt.

Duisburgs größte Schwäche?

Das Dach des Duisburger Hauptbahnhofes. Peinlich für die Deutsche Bahn! Hoffentlich geht die Sanierung schnell voran.

Drei lebende Politiker anderer Parteien, die Sie schätzen?

Ich schätze alle Politikerinnen und Politiker, die sich in demokratischen Parteien engagieren. Die meisten machen das ehrenamtlich. Das darf man nie vergessen.

Ihre drei letzten Arbeitgeber:

Aktuell die Duisburgerinnen und Duisburger, davor ein Planungsbüro in Dortmund und ein Stadtteilbüro in Dinslaken.

Ihre letzten drei Urlaubsreisen gingen …

… in die Sächsische Schweiz zum Wandern, mit dem Auto durch Frankreich und zuletzt an die Mosel.

Ihre drei letzten Autos?

Dienstlich fahre ich einen Audi A6. Meine letzten drei Autos: Golf, Corsa, Astra.

Mit diesen Orten in NRW außerhalb von Duisburg verbindet Sie etwas:

Aachen. Hier habe ich an der RWTH studiert, 2008 meinen Abschluss gemacht und 5 Jahre in der Stadt gewohnt. In meiner ersten eigenen Wohnung.

Ihre beiden Duisburger Lieblingsgaststätten?

Von meinem Freund zu Hause bekocht zu werden ist nicht zu toppen!

Worauf sind Sie stolz?

Auf meine Eltern.

Das Beste, das Ihnen je passiert ist?

In Frieden und Freiheit aufzuwachsen und zu leben, war für mich immer eine Selbstverständlichkeit, die leider in den letzten Wochen zum Privileg geworden ist.

>> KONTAKT

facebook.com/philippfuerduisburg

Internet: philipp-fuer-duisburg.de

E-Mail: info@philipp-fuer-duisburg.de

>> ZUR PERSON

• Geburtsdatum: 10. März 1983

• Beruf: Wirtschaftsgeographin

• Familienstand: vergeben

• Wohnt in: Huckingen

>> DUISBURG-SELFIE AUF ANFRAGE

Zu ihrem Duisburg-Selfie schreibt Sarah Philipp: „Tiger & Turtle: Das Fotomotiv schlechthin in meinem Wahlkreis. Immer wieder ein beliebtes Ziel auch für mich zu Fuß oder mit dem Rad.“ Foto: Sarah Philipp

