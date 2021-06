Sana-Chefarzt informiert Duisburger über Hirntumore

Prof. Dr. Martin Scholz, Chefarzt der Neurochirurgie in den Sana Kliniken Duisburg, informiert am Dienstag anlässlich des Welthirntumortages.

Duisburg. Über aktuelle Entwicklungen in der Therapie von Hirntumoren informiert am Dienstag Prof. Martin Scholz (Sana Duisburg). So kann man teilnehmen.

Die Deutsche Hirntumorhilfe ruft seit mehr als 20 Jahren jährlich zum bundesweiten Welthirntumortag auf. Aus diesem Anlass lädt die Neurochirurgie der Sana Kliniken Duisburg in Kooperation mit der Deutschen Hirntumorhilfe am Dienstag, 8. Juni, um 16 Uhr Patienten, Angehörige und niedergelassene Ärzte zu einer digitalen Informationsveranstaltung ein. Das Webinar in Microsoft Teams hat den Themenschwerpunkt „Aktuelle Entwicklungen in der Hirntumortherapie“.

Die Diagnose Hirntumor kann das Leben auf den Kopf stellen. Unter den ca. 150 verschiedenen Tumorarten werden sowohl gut- als auch bösartige Geschwülste zusammengefasst. Den Initiatoren des Welthirntumortages ist es ein wichtiges Anliegen, die Erkrankung und die neuen Entwicklungen in der Therapie der Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Chefarzt informiert über die aktuellen Entwicklungen in der Hirntumor-Therapie

Allein in Deutschland erkranken jährlich mehr als 7.000 Menschen an einem bösartigen Hirntumor. Zudem steigt auch die Anzahl der Patienten mit Hirnmetastasen, die sich infolge von Lungenkrebs, Brustkrebs oder anderen Krebsleiden entwickeln. Die komplexe Behandlung der betroffenen Patienten wird in der Neurochirurgie unter Einbeziehung weiterer Fachdisziplinen des Neurozentrums der Sana Kliniken durchgeführt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Da aufgrund der Corona-Vorgaben zurzeit keine persönliche Teilnahme in der Klinik möglich ist, wird die Informationsveranstaltung in Form eines Microsoft Teams Webinars durchgeführt. Ab 16 Uhr informiert Prof. Dr. Martin Scholz, Chefarzt der Neurochirurgie, über die aktuellen Entwicklungen in der Hirntumortherapie, anschließend können online Fragen gestellt werden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zugang zur Microsoft Teams-Konferenz über die Sana-Homepage www.sana.de/duisburg (Aktuelles), telefonisch (nur Audio) +49 69 365057561, Telefonkonferenz-ID: 268 662 307#

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg