„Säule“ in Duisburg startet mit „La Signora“ und Brodowy

Duisburg. Das Kleinkunsttheater „Die Säule“ am Duisburger Dellplatz startet nach dem Lockdown den Spielbetrieb neu: mit „La Signora“ und Matthias Brodowy.

Mit coronakonformen Doppelvorstellungen für jeweils 44 Besucher startet „Die Säule“ am Dellplatz in Duisburg ihren Spielbetrieb nach dem Lockdown neu. Am Freitag, 18., und Samstag, 19. Juni, geht es an der Goldstraße wieder los. Jeweils um 17.30 Uhr und um 20 Uhr präsentiert am Freitag „La Signora“ ihr neustes Programm „Allein unter Geiern“. Klein, Hummeltaille und Haarnetz: So kennen die Zuschauer die Oberhausener Comedian Carmela del Feo in ihrer Bühnenrolle als „La Signora“. Sie ist witzig, schlagfertig, spontan, bissig und spritzig. Unübertroffen sind auch ihre flinken Finger auf dem Akkordeon wenn zum Beispiel „von den Fischern der neue Capri im Meer versinkt“.

Am Samstag, 19. Juni, ist das erste „Schwarze Schaf“ Matthias Brodowy wieder einmal zu Gast. „Keine Zeit für Pessimismus“ heißt das Programm für all diejenigen, die auch dann noch ein Apfelbäumchen pflanzen, wenn morgen die Welt unterginge.

Karten (13,50, ermäßigt 12 Euro) gibt es nur in der „Säule“ unter 0203 20125. Besucher benötigen einen Impfnachweis oder frischen Test.

