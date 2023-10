Züge der S-Bahn-Linie S1 halten zwischen dem 13. und 27. Oktober zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Düsseldorf phasenweise nicht an allen Haltestellen. Der Grund: Bauarbeiten.

Bauarbeiten S1: Zugausfälle und Ersatzbusse in Duisburg und Düsseldorf

Duisburg/Düsseldorf. Nach den großen Sperrungen in den Ferien treffen Bauarbeiten nun die S-Bahn-Linie S1. Wie Stationen in Duisburg und Düsseldorf betroffen sind.

Die zweiwöchigen Abrissarbeiten im Kreuz Kaiserberg und die Bahnstrecken-Sperrungen im Umfeld enden wie berichtet am Freitagabend. Ab dann aber fallen bis zum 27. Oktober wegen Bauarbeiten in Düsseldorf etliche Halte der S-Bahnlinie S1 aus – und auch Fahrgäste in Duisburg sind betroffen und müssen auf Ersatzbusse umsteigen.

Weil die Bahn von Freitag, 13. Oktober, 21 Uhr, bis Freitag, 27. Oktober, 21 Uhr, den Rückbau eines ehemaligen Empfangsgebäudes an der S-Bahn-Station Düsseldorf-Wehrhahn vorbereitet, sind der S-Bahn-Verkehr zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Duisburg Hauptbahnhof und insbesondere die Züge der Linie S1 in unterschiedlichen Phasen betroffen:

Von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Oktober sowie am 26./27. Oktober fahren jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr Busse statt Bahnen zwischen Düsseldorf Hbf und Duisburg Hbf.

Von Samstag, 14., bis Freitag, 27. Oktober, entfallen jeweils von 4.30 Uhr bis 22.15 Uhr die Halte Düsseldorf-Wehrhahn, -Zoo und -Derendorf. Es fahren Busse zwischen Düsseldorf Hbf und Düsseldorf-Unterrath.

Von Montag, 16. Oktober, bis Mittwoch, 25. Oktober, entfallen jeweils von 0.30 Uhr bis 4 Uhr sowie von 21 Uhr bis 23.59 Uhr die Halte in Düsseldorf-Wehrhahn, Zoo und Derendorf. In Fahrtrichtung Dortmund kommt es zusätzlich zu Haltausfällen in Duisburg-Buchholz und Duisburg-Schlenk. Es fahren dann Busse zwischen Düsseldorf Hbf und Düsseldorf-Unterrath sowie zwischen Duisburg-Buchholz und Duisburger Hauptbahnhof.

In der Nacht von Donnerstag, 19. Oktober (21 Uhr) bis Freitag, 20. Oktober (2.05 Uhr) entfallen die Halte Düsseldorf-Wehrhahn, Zoo und Derendorf sowie Angermund und Duisburg-Rahm. Es fahren Busse zwischen Düsseldorf Hbf und Duisburg Hbf.

Auf den Linie S6 und S11 entfallen im gesamten Bauzeitraum die Halte Düsseldorf-Wehrhahn, -Zoo und -Derendorf. Auf der Linie S6 kommt es zusätzlich zu Ausfällen der Halte Düsseldorf-Rath-Mitte und Düsseldorf-Rath. Als Ersatz verkehren Busse, die laut Bahn „zwischen Düsseldorf Hbf und Ratingen-Ost bzw. Düsseldorf-Unterrath alle Halte anfahren“.

