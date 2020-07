In einem Zug der S-Bahnlinie S1 ist ein Tickekontrolleur in Duisburg von einem Fahrgast angegriffen worden.

Angriff in der Bahn S1 in Duisburg: Schwarzfahrer zerrt Kontrolleur an Krawatte

Duisburg. Ein Fahrgast ohne gültiges Ticket hat in einer S-Bahn der Linie S1 einen Zugbegleiter angegriffen. Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung.

Die Bundespolizei meldet einen Angriff auf einen Zugbegleiter in einem Zug der S-Bahnlinie S1: Am Mittwochabend soll in Duisburg ein ohne gültiges Ticket ertappter Fahrgast einen 50 Jahre alten Kontrolleur verletzt haben.

Die Fahrscheinkontrolle fand nach Angaben der Bundespolizei am Mittwoch um 22.45 Uhr in der S1 zwischen dem Düsseldorfer Flughafen und der Haltestelle Duisburg-Schlenk in Fahrtrichtung Hauptbahnhof statt.

Als der Kontrolleur den Passagier wegen des fehlenden Tickets aus dem Zug verweisen wollte, habe der Fahrgast den 50-Jährigen attackiert. Er soll den Zugbegleiter an dessen Krawatte durchs Abteil gezogen und so an der Station Schlenk aus dem Zug gezerrt haben: „Er zog so stark an der Krawatte, dass sich diese immer weiter zuzog“, berichtet ein Polizeisprecher.

Der Zugbegleiter setzte sich mit einem Tierabwehrspray zur Wehr, so die Pressestelle. Daraufhin ließ der Tatverdächtige von dem 50-Jährigen ab. Der Angreifer habe flüchten können, bevor Beamte vor Ort waren. Die Nahbereichsfahndung war erfolglos.

Der Zugbegleiter wurde zur Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler werten Videoaufzeichnungen aus. Gegen den flüchtigen Unbekannten ermitteln sie wegen gefährlicher Körperverletzung.