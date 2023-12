S1 ausgebremst: Zugausfälle zwischen Duisburg und Düsseldorf

Duisburg Die Deutsche Bahn erledigt zwischen Düsseldorf und Duisburg Gleisarbeiten. Es kommt zu Zugausfällen – die vor allem den Duisburger Süden treffen.

Die Deutsche Bahn führt Gleisarbeiten durch. Wie das Unternehmen mitteilt, kommt es deshalb ab Freitag, 22. Dezember, ab 21 Uhr und für zwei Wochen zu Einschränkungen auf den Linien S1 und RE2 zwischen Düsseldorf und Duisburg. Betroffen ist vor allem der Duisburger Süden. Das Ende der Baumaßnahme ist für Freitag, 5. Januar, um 5 Uhr vorgesehen.

Zwischen Düsseldorf-Unterrath und Duisburg Hauptbahnhof kommt es in den kommenden zwei Wochen zu Ausfällen, informiert die Bahn. Als Ersatz für die ausfallenden Halte der Linie S1 verkehren Busse im Schienenersatzverkehr. Betroffen sind in Duisburg die Stationen in Rahm, Großenbaum, Buchholz und Schlenk.

Bahnen im Duisburger Süden: Penlder müssen mehr Zeit einplanen

Pendler im Duisburger Süden sollten bei ihren Reiseplänen auf der Linie S1 entsprechend mehr Zeit einplanen: Statt 12 Minuten auf Schienen dauert die Fahrt von Rahm bis zum Hauptbahnhof in Duisburg im Ersatzbus in den kommenden zwei Wochen knapp eine halbe Stunde. Die Fahrt zum Düsseldorfer Hauptbahnhof verlängert sich ebenfalls deutlich und ist nur mit einem Umstieg in Düsseldorf-Unterrath möglich.

Zudem gibt es aufgrund der Gleiserneuerung weitere Einschränkungen auf der Linie RE2. So kommt es laut der Deutschen Bahn zu nächtlichen Haltausfällen in Düsseldorf Flughafen. Als Ersatz können aber die Züge der Linien RE1 (RRX) und RE6 (RRX9) genutzt werden.

