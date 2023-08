S-Bahn S1 in Duisburg: Zugausfälle und Schienenersatzverkehr

Duisburg/Düsseldorf/Essen. Auf der Strecke der S1 zwischen Duisburg und Düsseldorf gibt es noch länger stündlich Zugausfälle. Einschränkungen Richtungen Essen ab Freitag.

Für vier Wochen hatte die Deutsche Bahn die Bauarbeiten auf der Strecke der S-Bahn-Linie S1 zwischen Düsseldorf und Solingen zu Baustellenbeginn am 31. Juli angekündigt. Nach nur einer Woche Bauzeit wurde der Zeitraum jetzt schon bis Mitte September um zwei Wochen verlängert. Unter den Folgen leiden auch die Fahrgäste in Duisburg.

So treffen die veränderten Fahrzeiten mit dem Ende der Sommerferien vor allem die Schüler und Berufspendler aus dem Duisburger Süden: Anstatt im 20-Minuten-Takt fährt die S1 sowohl in Richtung Solingen ab Duisburg Hauptbahnhof als auch in Fahrtrichtung Duisburg Hauptbahnhof nur noch alle 30 Minuten. Jeweils ein Zug pro Stunde entfällt demnach komplett.

Pro Stunde verschiebt sich zudem eine Fahrt der S1 von Solingen-Hbf in Richtung Duisburg um zehn Minuten nach hinten. In der Gegenrichtung fährt die S-Bahn zehn Minuten früher ab. Wer pünktlich in der Schule oder an der Arbeit sein muss, sollte sich also auf Verspätungen einstellen.

Weitere Zugausfälle auf der Strecke der S1

Außerdem stehen weitere Einschränkungen auf der S-Bahn-Linie an: Ab Freitag, 11. August, 21 Uhr, bis Montag, 14. August, 8 Uhr, fallen die Bahnen der Linie S1 vom Duisburger Hauptbahnhof bis Essen Hauptbahnhof aus. Grund sind Gleiserneuerungen der Deutschen Bahn im Bereich Essen. Die ausfallenden S-Bahnen werden durch Schienenersatzverkehr ersetzt, der laut Deutsche Bahn 51 bis 54 Minuten später als die ausfallenden Bahnen an den beiden Hauptbahnhöfen eintrifft.

