Die ersten Bäume will die RVR-Tochter Ruhr Grün ab dem 4. Februar in Duisburg fällen. (Symbolbild)

Baumfällungen RVR lässt Bäume an der Hoag-Trasse in Duisburg fällen

Duisburg. Der Regionalverband Ruhr holzt in Duisburg entlang der Hoag-Trasse Bäume ab. Laut dem RVR sind sie eine Gefahr für Spaziergänger und Radfahrer.

Der Regionalverband Ruhr beginnt diese Woche in Duisburg damit, Bäume abzuholzen. Wie der RVR jetzt mitteilt, wird die RVR-Tochter Ruhr Grün, die unter anderem Wald- und Naherholungsgebiete bewirtschaftet, ab Donnerstag, 4. Februar, Gefahrenbäume an der Hoag-Trasse in Duisburg fällen. Die Trasse führt vom Walsumer Südhafen zwölf Kilometer lang nach Oberhausen-Sterkrade.

Diese Arbeiten starten an der Ackerstraße in Richtung Oberhausen. Der Geh- und Radweg muss aus Sicherheitsgründen in diesem Teilabschnitt komplett gesperrt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich mehrere Tage.

RVR Ruhr Grün bittet um Verständnis, dass es in dieser Zeit zu Beeinträchtigungen und Unannehmlichkeiten kommen kann. Zudem betont Ruhr Grün: „Die Bäume, die entfernt werden, sind eine Verkehrsgefahr für Radfahrer und Spaziergänger. Ökologisch wertvolle Habitatgehölze bleiben stehen.“

