Ruhrorter Hafenfest: Hier gibt´s besten Blick aufs Feuerwerk

Duisburg. Das große Feuerwerk ist ein Highlight des Ruhrorter Hafenfestes. Von wo kann man das Spektakel am besten beobachten? Das sind die Tipps.

Es ist das Highlight des Ruhrorter Hafenfestes: Das große Höhenfeuerwerk über dem Rhein am Freitagabend. Tausende pilgern dafür in den Hafenstadtteil. Doch von wo kann man das Spektakel gut beobachten?

Ein Tipp vorab: Wer den Start um 23 Uhr nicht verpassen will, sollte rechtzeitig anreisen. Denn: Die Straßen sind im Vorfeld in der Regel voll, Parkplätze rar und die Friedrich-Ebert-Brücke, auf der das Feuerwerk gezündet wird, wird ab 21.30 Uhr gesperrt.

Feuerwerk beim Ruhrorter Hafenfest: Freier Blick von der Mühlenweide

Dadurch ist natürlich klar: Von der Brücke selber können Besucher die bunte Pyro-Show nicht verfolgen. Der vielleicht beliebteste Spot ist dagegen die Mühlenweide, von der man einen uneingeschränkten Blick auf die Friedrich-Ebert-Brücke hat. Ein weiteres Plus: Gute Stehplätze sind dort en masse vorhanden.

Eine genau so gute Sicht haben die Zuschauer von der Homberger Seite im Bereich der Dammstraße. Allerdings: Dort ist deutlich weniger Platz als auf der Mühlenweide.

Zurück ans andere Rheinufer: Entspannt, aber mit etwas mehr Abstand ist das große Feuerwerk auch vom Deich in Laar zu sehen.

Biergarten Hafensturm liegt leicht erhöht

Wie in den vergangenen Jahren auch, werden viele Zuschauer das Feuerwerk von der Hafenpromenade mit ihren Kneipen verfolgen. Der Vorteil dabei: Die Getränkeversorgung ist gesichert. Der Nachteil: Einige Elemente des Feuerwerk-Zaubers, wie der Funkenregen, lassen sich südlich der Friedrich-Ebert-Brücke nicht so schön beobachten. Auf das Spektakel am Himmel gibt es aber ebenfalls einen sehr guten Blick.

Ähnlich sieht es am Biergarten Hafensturm aus. Gut für Zuschauer: Das Areal liegt leicht erhöht. Das garantiert freien Ausblick auf „Ruhrort in Flammen“.

Wer sich nicht mitten ins Hafenfest-Getümmel stürzen möchte, kann das sich das Höhenfeuerwerk auch von der Mercatorinsel aus anschauen. Allerdings: Stimmungsvoller ist es wohl an den anderen Orten.

Und noch eine wichtige Info für alle, die sich auf den Höhepunkt am Freitagabend freuen: Über das Wetter müssen sie sich keine Sorgen machen. Laut aktueller Prognosen liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent. Auch am späten Abend soll die Temperatur noch über 20 Grad betragen.

>>Ein Blick zurück: Hier sind die schönsten Bilder vom Ruhrorter Hafenfest 2022.

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

