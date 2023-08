Ruhrorter Hafenfest: DVG setzt mehr Busse und Bahnen ein

Tausende werden am Wochenende zum Hafenfest nach Ruhrort pilgern.

Duisburg. Wie kommen Besucher am besten zum Ruhrorter Hafenfest? Einige Straßen sind am Freitag gesperrt. Die DVG setzte zusätzliche Busse und Bahnen ein.

In den Tagen des Ruhrorter Hafenfestes herrscht in dem Stadtteil der Ausnahmezustand: Tausende strömen in den Hafenstadtteil, die Straßen sind voll, Parkplätze rar. Rund um das große Feuerwerk gibt es außerdem eine Ringsperrung entlang der Homberger Straße, Hafen- und Eisenbahnstraße. Neben der Anreise mit dem Rad empfiehlt sich auch, mit dem ÖPNV zu dem großen Volksfest zu fahren. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) setzt von Freitag bis Sonntag zusätzliche Busse und Bahnen ein. Eine Übersicht:

Ruhrorter Hafenfest: Zusätzliche Fahrten am Freitag

Auf der Linie 901 fahren die Bahnen auf dem Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen „Zoo/Uni“ und „Laar-Scholtenhofstraße“ bis zum Feuerwerksbeginn um 23 Uhr alle 15 Minuten. Nach dem Feuerwerk gibt es zusätzliche Fahrten in Richtung Stadtmitte und Marxloh.

fahren die Bahnen auf dem Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen „Zoo/Uni“ und „Laar-Scholtenhofstraße“ bis zum Feuerwerksbeginn um 23 Uhr alle 15 Minuten. Nach dem Feuerwerk gibt es zusätzliche Fahrten in Richtung Stadtmitte und Marxloh. Auf der Linie 916 fahren die Busse abends bis 22.40 Uhr im 30-Minuten-Takt. In Fahrtrichtung Meiderich werden zwischen 23.40 und 0.30 Uhr zusätzliche Fahrten ab der Haltestelle „Binnenschifffahrtsmuseum“ angeboten. In Fahrtrichtung Homberg gibt es zusätzliche Fahrten ab der Haltestelle „Friedrichsplatz“ zwischen 0.30 und 0.46 Uhr.

fahren die Busse abends bis 22.40 Uhr im 30-Minuten-Takt. In Fahrtrichtung Meiderich werden zwischen 23.40 und 0.30 Uhr zusätzliche Fahrten ab der Haltestelle „Binnenschifffahrtsmuseum“ angeboten. In Fahrtrichtung Homberg gibt es zusätzliche Fahrten ab der Haltestelle „Friedrichsplatz“ zwischen 0.30 und 0.46 Uhr. Die Busse der Linie 917 fahren abends bis 23 Uhr im 30-Minuten-Takt. In Fahrtrichtung Meiderich gibt es zusätzliche Verbindungen ab der Haltestelle „Friedrichsplatz“ zwischen 23.45 und 0.10 Uhr.

fahren abends bis 23 Uhr im 30-Minuten-Takt. In Fahrtrichtung Meiderich gibt es zusätzliche Verbindungen ab der Haltestelle „Friedrichsplatz“ zwischen 23.45 und 0.10 Uhr. Die Busse der Linie 922 verkehren abends bis 22.40 Uhr im 30-Minuten-Takt. In Fahrtrichtung Rheinhausen sind zusätzliche Fahrten ab „Friedrichsplatz“ um 23.50 Uhr geplant. Richtung Beeckerwerth gibt es eine Zusatzfahrt ab „Ruhrort Bf“ zwischen 23.40 Uhr und 0.10 Uhr.

DVG: Die Zusatzfahrten am Samstag

Die Linie 901 fährt auch am Samstag auf dem Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen „Zoo/Uni“ und „Hermannstraße“ bis 22.30 Uhr im 15-Minuten-Takt.

fährt auch am Samstag auf dem Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen „Zoo/Uni“ und „Hermannstraße“ bis 22.30 Uhr im 15-Minuten-Takt. Auf den Linien 916, 917 und 922 fahren die Busse abends von 20 Uhr bis 22 Uhr im 30-Minuten-Takt.

Auch am Sonntag verkehren zusätzliche Bahnen und Busse

Die Linie 901 fährt auch am dritten Tag auf dem Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen „Zoo/Uni“ und „Hermannstraße“ bis 22 Uhr im 15-Minuten-Takt.

fährt auch am dritten Tag auf dem Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen „Zoo/Uni“ und „Hermannstraße“ bis 22 Uhr im 15-Minuten-Takt. Auf den Linien 916, 917 und 922 fahren die Busse von 12 Uhr bis 20 Uhr im 30-Minuten-Takt.

