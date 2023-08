Ruhrorter Hafenfest: Ärger um Absage der Speedboot-Show

Duisburg. Warum musste die Speedboot-Show beim Ruhrorter Hafenfest ausfallen? Der Veranstalter und die Rennfahrerin sind sich über die Gründe nicht einig.

Es sollte ein rasanter Hingucker am Samstagnachmittag beim Ruhrorter Hafenfest werden: Die Speedboot-Show von Laura Morgenstern und ihrem Racing Team. Doch der rasante Act lief nicht nach Plan.

Wirkliches Mistwetter bescherte der Himmel am Samstagnachmittag Schaustellern und Besuchern. Bei 28 Grad und mehr rieselte es permanent aus grauem Himmel. In T-Shirts und kurzen Hosen, mit und ohne Regenschirm schlenderten die Gäste bei Nieselwetter von der Mühlenweide bis zum Hafenmund. Endlich – um 16.45 Uhr hörte das Dauer-Gedröppel auf.

Da warteten allerdings schon seit einer dreiviertel Stunde viele Gäste auf die Speedboot-Racing-Vorstellung von Laura Morgenstern. Sie ist Deutsche Meisterin der Formel 4 und einzige Frau in dem Leistungssport in Deutschland.

Von der Hafenpromenade aus wollten die Zuschauer eigentlich die Speedboot-Show beobachten. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Die 21-Jährige trat aber ihre Show am Samstag gar nicht an. Denn Duisburg Kontor, so Laura, habe keinen tauglichen Kran besorgt, der ihr Boot bei diesem Wasserstand hätte ins Wasser hieven können. „Das ist nur die halbe Wahrheit“, sagt Alexander Klomparend, Sprecher des Veranstalters auf Nachfrage. „Der Platz am Hafenmund ist durch die Buden sehr begrenzt. Das THW sagte, es sei nicht möglich, das Boot mit dem vorgesehenen Kran ins Wasser zu lassen. Als dann sogar die Duisburger Feuerwehr, die fast alles möglich macht, keine Chance sah, hat sich der Ruhrorter Yachtclub angeboten, zu helfen.“

Er wollte über seine Slipanlage das Boot ins Wasser gleiten lassen. „Das aber lehnte die Sportlerin ab. Genauso weigerte sie sich, unser Angebot anzunehmen, auf der gegenüberliegenden Rheinseite das Boot ins Wasser zu lassen.“ Am Pegelstand jedenfalls liege es nicht. Der sei mit 3,55 Metern derzeit deutlich höher als in den vergangenen Jahren.

Speedboot-Show beim Hafenfest: Spezialkran für Sonntag gefunden

So standen die Zuschauer also ratlos und enttäuscht am Stand und unterhielten sich mit der 21-Jährigen. Die einzige Lady in dem Rennsport-Zirkus trug einen riesigen, sichtbar blauen Flecken oberhalb des rechten Knies. Denn ungefährlich ist diese Sportart keineswegs. „Am vergangenen Wochenende habe ich mich mit meinem Boot überschlagen. Ich muss bei Rennen immer auf den Wind, die Wellen und die Konkurrenten achten“, erklärte sie. Leider habe sie eine Böe übersehen. Das kann eben ganz schnell zu Unglücken führen, wenn sie mit 120 km/h über das Wasser heizt.

Gute Nachrichten hatte Duisburg Kontor dann am späten Samstagabend. „Jetzt haben wir noch einen Kran auftreiben können, der die Voraussetzungen erfüllt, am Sonntag das Speedboot zu Wasser zu lassen. Die Show kann am Sonntagnachmittag stattfinden“, erklärte Alexander Klomparend.

