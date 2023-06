Ruhrorter Hafenfest 2023: Das ist schon zum Ablauf bekannt

Duisburg. Mit Feuerwerk, Kirmes und mehr: Das Ruhrorter Hafenfest ist ein Highlight in Duisburg. Was bislang bekannt ist, haben wir hier zusammengefasst.

Es ist eine absolute Traditionsveranstaltung: Zum 28. Mal findet in Duisburg das Ruhrorter Hafenfest statt – wie gewohnt mit Kirmes, Musik, Trödel und dem großen Feuerwerk. Welche Künstler dieses Jahr die Bühnen rocken, steht noch nicht fest. Was bereits bekannt ist, lesen Sie hier. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Das Programm beim Ruhrorter Hafenfest 2023

Das Programm beim Ruhrorter Hafenfest 2023 ist wieder vielfältig. Die Veranstalter versprechen „eine bunte Mischung aus Musik, Kultur und viel maritimen Flair“. Zudem sind die traditionelle Kirmes, der Fischmarkt und der Hinterhof-Trödel geplant. Letzterer zieht sich durch den gesamten Stadtteil Ruhrort. Buchstäbliches Highlight ist das beliebte Höhenfeuerwerk am späten Freitagabend.

Wann ist das Ruhrorter Hafenfest 2023?

Vom 18. bis 21. August verwandelt sich die Hafenpromenade des Duisburger Stadtteils Ruhrort wieder in eine große Kirmeslandschaft mit Bühnen und Ständen.

Das 28. Hafenfest verspricht wieder maritimes Flair. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Wo findet das Ruhrorter Hafenfest 2023 statt?

Die großen Fahrgeschäfte der Kirmes stehen auf der Mühlenweide. Die große Bühne wird traditionell auf dem Richard-Hindorf-Platz stehen, eine weitere Bühne am Neumarkt.

Wann fängt das Feuerwerk beim Ruhrorter Hafenfest an?

Das große Highlight des Ruhrorter Hafenfests ist das Feuerwerkt. Gespannt warten die Besucherinnen und Besucher auf das bunte Spektakel. Traditionell wird das Feuerwerk am Freitag (18. August) über dem Rhein gezündet.

Aufgrund des heißen Sommers und einer möglichen Brandgefahr hatte das Feuerwerk im Vorjahr lange auf der Kippe gestanden, durfte aber letztlich am Freitagabend um 23 Uhr den Nachthimmel erleuchten.

Wie komme ich am besten zum Ruhrorter Hafenfest?

Mit der DVG: Aus der Innenstadt kommend, fahren Sie mit der Straßenbahn 901 in Richtung Obermarxloh Schleife bzw. Scholtenhofstraße und steigen an den Haltestellen Friedrichsplatz oder Karlstraße aus.

Wenn Sie aus dem Duisburger Westen anreisen, fahren die Busse 911, 916, 917, 922 und 929 bis zur Haltestelle Friedrichsplatz.

Die Anreise mit dem Auto ist möglich, die Zahl der Parkplätze in dem Hafenstadtteil allerdings begrenzt. Gerade am Freitagabend ist eine Anreise mit dem Pkw nicht zu empfehlen.

Auf der Mühlenweide wird wieder eine große Kirmes aufgebaut. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Wer veranstaltet das Ruhrorter Hafenfest?

Nach 27 Jahren richtet dieses Jahr ein neuer Veranstalter das Hafenfest aus. Der Verein Ruhrorter Hafenfest e.V. hat die ehrenamtliche Organisation und Leitung des Mega-Events in die Hände der Stadttochter Duisburg Kontor übergeben.

Ruhrorter Hafenfest – so war es im vergangenen Jahr

Das 27. Ruhrorter Hafenfest lockte Zigtausende nach Duisburg – zur Kirmes, zum Feuerwerk, an die Ess-Buden, zum Hinterhof-Trödel und zu den Live-Konzerten. Es herrschte Freude darüber, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder entspannt die Feste unter freiem Himmel genießen zu können und sich selbst auch etwas zu gönnen. Dafür musste man allerdings schon etwas tiefer in die Tasche greifen als in den Jahren zuvor. Lesen Sie hier unseren Bericht: Teuer, aber toll: Hafenfest begeistert Händler und Publikum

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Bilder vom 27. Ruhrorter Hafenfest 27. Ruhrorter Hafenfest. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: Stefan Arend

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg