Ruhrorter Hafen: Feuerwehr-Einsatz auf der Ölinsel

Duisburg. Auf der Ölinsel im Ruhrorter Hafen war die Duisburger Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen im Einsatz. Deshalb rückte der ABC-Zug der Hauptwache an.

Die Duisburger Feuerwehr ist seit 7.30 Uhr am Mittwochmorgen im Einsatz auf der Ölinsel im Ruhrorter Hafen. Dort wurde im Bereich des DUSS-Terminals an der Alten Ruhrorter Straße der Austritt von Buttersäure bei Verladearbeiten vermutet, wie Polizei und Feuerwehr mitteilen. Nach Informationen der Feuerwehr hatten Beschäftigte waren bei Verladearbeiten an einem Tank mit einem Fassungsvermögen von 24 Tonnen die stark riechende Säure wahrgenommen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Feuerwehr war mit insgesamt 37 Einsatzkräften des ABC-Zuges der Hauptwache und Fachleuten für Dekontamination ausgerückt. Am Einsatzort bestätigte sich der Verdacht eines Lecks an dem Tank aber nicht. Der Geruch war durch eine Undichtigkeit an einem Deckel des Behälters ausgetreten. Nachdem die Undichtigkeit durch einen Austausch des Verschlusses behoben wurde, konnte der Einsatz gegen 9.30 Uhr abgeschlossen werden. Buttersäure gelangte nicht in die Umgebung, Menschen kamen nicht zu Schaden, auch auf eine Sperrung der Alten Ruhrorter Straße konnte die Feuerwehr verzichten,

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg