Ruhrort: Täter brechen mit Gullydeckel in Spielhalle ein

Duisburg-Ruhrort. Zeugen gesucht: In Duisburg-Ruhrort brachen zwei Männer nachts in eine Spielhalle ein. Sie zertrümmerten das Schaufenster mit einem Gullydeckel.

In eine Ruhrorter Spielhalle sind unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag eingebrochen. Dazu haben sie mit einem Gullydeckel ein Schaufenster eingeworfen. Wie die Polizei mitteilte, haben die zwei Einbrecher in dem Ladenlokal an der Fabrikstraße gegen 1.40 Uhr zwei Automaten geknackt, eine Geldkassette gestohlen und sind in Richtung Laar geflüchtet.

„Wir haben nur eine Alarmanlage gehört“, sagt Anwohner Michael Büttgenbach. Er habe sich aber nichts dabei gedacht und sei wieder eingeschlafen, weil es bei einem nahen Wettbüro öfters zu Fehlalarmen komme. „Bei unseren Nachbarn hat es aber richtig gescheppert, die sind aus dem Bett gefallen.“ Das deckt sich mit Zeugenaussagen. Den Anwohner berichteten von einem lauten Knall und dem Alarm und sahen zwei Männer weglaufen. Die Kripo ermittelt jetzt wegen besonders schweren Diebstahls. Doch den Polizisten ist noch unklar, wohin das Einbrecher-Duo geflüchtet ist.

Duisburger Kriminalpolizei sucht nach dem Einbruch Zeugen und Hinweise

Denn Zeugen machten dazu unterschiedliche Angaben. So habe ein Fußgänger zwei Verdächtige auf der Weinhagenstraße in Richtung König-Friedrich-Wilhelm-Straße laufen und in ein dunkles Auto steigen gesehen. Andere Hinweisgeber berichteten von zwei verdächtigen Männern am Richard-Hindorf-Platz. Einer von ihnen soll zu Fuß und der andere mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Dagegen stimmen die Beschreibungen der Tatverdächtigen überein: Sie sind beide circa 1,80 Meter groß und zwischen 18 und 25 Jahre alt. Einer ist schlank, hat kurze schwarze Haare und war komplett schwarz gekleidet. Der zweite Mann ist kräftig, trug einen Vollbart, blaue Kleidung und eine Mütze.

Das Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0203 2800.