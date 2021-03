Die Polizei Duisburg eilte wegen eines gewalttätigen Ladendiebs am Mittwochabend nach Ruhrort an die Friedrich-Ebert-Straße.

Polizeibericht Ruhrort: Dieb isst Ware im Supermarkt und greift Security an

Duisburg. Ein 23-Jähriger hat in einem Supermarkt in Ruhrort Ware verspeist. Als Sicherheitsleute ihn aufhalten wollten, gab er einem Mann eine Kopfnuss.

Nach den Schilderungen im Polizeibericht war es ein ebenso dreister wie gewalttätiger Ladendieb, der da am Mittwochabend in Ruhrort für Aufregung sorgte und schließlich festgenommen wurde.

Ein 23-Jähriger aus Duisburg soll sich in einem Supermarkt an der Friedrich-Ebert-Straße gegen 18.30 Uhr Ware aus dem Regal genommen und diese an Ort und Stelle verspeist haben. Dann wollte er den Laden laut Polizeipressestelle mit Chips und Cola verlassen – ohne zu bezahlen.

Ladendieb (23) verletzt Sicherheitsmann (51) mit Kopfnuss

Als drei Sicherheitsmänner den Dieb ins Detektivbüro des Marktes bringen wollten, soll er um sich geschlagen und einem 51-Jährigen auch noch eine Kopfnuss verpasst haben. Dieser wurde leicht verletzt.

Dennoch gelang es dem Trio, den Randalierer festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Er wurde wegen räuberischen Diebstahls angezeigt.