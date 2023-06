Rückruf bei Gelee-Süßwaren – Warnung vor Erstickungsgefahr

Duisburg. Wegen möglicher Erstickungsgefahr ruft eine Duisburger Firma verschiedene Gelee-Süßwaren zurück. Die Produkte wurden auch in NRW verkauft.

Wegen möglicher Erstickungsgefahr ruft die Duisburger Firma Hermann Commerce GmbH Gelee-Süßwaren in verschiedenen Geschmacksrichtungen zurück. Die Süßigkeiten enthielten Konjakmehl (E 425ii), Johannisbrotkernmehl (E 410) und Carrageen (E 407) und könnten eine Erstickungsgefahr für Verbraucher darstellen, insbesondere für Kinder, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit.

Betroffen seien asiatische Gelee-Süßwaren der Marke „Lium Gelee mit Zucker und Süßungsmittel“ in verschiedenen Geschmacksrichtungen: Ume, eine japanische Pflaumenart, Ume und Erdbeer, Ume und Mango sowie Ume und Maracuja, die in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen verkauft worden seien.

Rückruf bei Gelee-Süßwaren: Erstattung des Kaufpreises

Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes nimmt die Hermann Commerce GmbH die oben genannten Produkte mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten gegen Erstattung des Kaufpreises zurück, erklärte das Duisburger Unternehmen, das den Vorfall bedauert und Kundinnen und Kunden für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung bittet, heißt es in der Mitteilung des Bundesamtes für Verbraucherschutz.

Die Hermann Commerce GmbH ist ein Lebensmittelimport- und Exporthandelsunternehmen und spezialisiert auf den Vertrieb von Lebensmitteln aus China. Erst Ende 2021 hatte das Unternehmen seine Verwaltung von Kaßlerfeld an den Portsmouthplatz verlegt und das Staffelgeschoss samt Dachterrasse bezogen. Die Lagerhalle des Unternehmens befindet sich an der Ehinger Straße in Wanheim-Angerhausen und in unmittelbarer Nähe zur Attraktion „Tiger & Turtle“.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt auf seiner zentralen Internetseite lebensmittelwarnung.de regelmäßig Verbraucher vor Lebensmitteln, die die Gesundheit gefährden könnten.

(jap/mit dpa)

