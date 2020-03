Die Furcht vor Ansteckung mit dem Coronavirus ist unbegründet, so der DRK-Blutspendedienst.

Coronavirus Coronavirus: Blutspender in Duisburg noch dringender gesucht

Duisburg. Duisburger Blutspendezentrum meldet einen Rückgang der Spenden um 20 Prozent und appelliert an die Spender. DRK hält erstmals an der Unfallklinik.

Weil das Coronavirus die Versorgung von erkrankten Menschen mit Blutspenden gefährde, ruft das Blutspendezentrum an der Königstraße 53 zu Blutspenden auf. Seitdem die ersten Krankheitsfälle in der Region aufgetreten sind, gebe es 20 Prozent weniger Spenden als sonst zu dieser Jahreszeit. Der Rückgang sei „bedrohlich“. Jeder, der gesund ist und in den letzten vier Wochen keine Erkältung gehabt habt, kann Blut spenden. Rückkehrer aus Covid-19-Risikogebieten müssen vier Wochen bis zur nächsten Blutspende warten.

Das Blutspendemobil des Deutschen Roten Kreuzes macht zum ersten Mal Halt auf dem Gelände der Unfallklinik an der Großenbaumer Allee 250. „Blutspenden retten Leben“, sagt David Behre. Der beidseitig unterschenkelamputierte Paralympics-Sieger und Weltmeister in der Leichtathletik, der selbst bei einer Notfallbehandlung im BG Klinikum Duisburg mehrere Blutkonserven erhalten hat, ist nun das „Gesicht“des Blutspendetermins am Dienstag, 17. März, von 10 bis 14.30 Uhr.

Die Idee hatte Badebetriebsleiter Ewald Wischkowski, der 2019 für seine 150. unentgeltliche Blutspende vom DRK das Ehrenzeichen in Gold mit Eichenkranz und Brillanten verliehen bekommen hat. Wer spenden möchte, muss den Personal- und, wenn vorhanden, den Blutspendeausweis mitbringen. Als kleines Dankeschön erhalten die Spender unter anderem ein Fläschchen mit Desinfektionsmittel.