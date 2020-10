RTL zeigt neue Fälle mit Versicherungsdetektiv aus Duisburg

Duisburg. TV-Sender RTL zeigt ab 1. November neue Fälle mit dem Versicherungsdetektiv Patrick Hufen aus Duisburg. Das dürfen die Fernsehzuschauer erwarten.

Die elfte Staffel des RTL-Dauerbrenners „Die Versicherungsdetektive“ mit dem Duisburger Patrick Hufen startet am Sonntag, 1. November, 19.05 Uhr, mit den ersten drei von insgesamt 18 neuen Fällen in sechs Folgen. Alles ist echt, nichts inszeniert – das ist das Versprechen, das Hufen den Zuschauern jedes Jahr gibt. Er hat wieder einige Betrugsversuche aufgedeckt, aber auch Schäden bei zunächst kurios anmutenden Erzählungen anstandslos beglichen.

Die Dreharbeiten haben Ende des vergangenen Jahres begonnen und mussten wegen Corona von Mai bis Juni unterbrochen werden. „Es lief eh anfangs etwas schleppend an“, sagt der Schadensregulierer der HUK Coburg. „Die besten fünf Fälle hatte ich nach dem Lockdown.“

RTL-Versicherungsdetektiv aus Duisburg stand bei einem Fall lange auf dem Schlauch

Zu denen gehört definitiv die Geschichte rund um eine Fotokamera. „Ein Mann erzählte uns, dass er eine Bekannte an der Möhnetalsperre im Sauerland versehentlich beim Rückwärtsgehen angerempelt habe. Ihre Kamera sei dabei über die Sperrmauer 60 Meter runtergefallen und im Möhnesee verschwunden“, so der 50-Jährige, der mehr nicht verraten will.

Nur so viel: Bei der Recherche seien schnell erste Fragezeichen aufgetaucht. „Ich stand da lange auf dem Schlauch“, sagt Hufen, „aber die Auflösung am Ende ist unglaublich. So einen Fall hatte ich in all den Jahren noch nicht.“

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Neben dem Duisburger ist auch wieder Timo Heitmann von der Gothaer dabei mit jeweils einem Fall pro Folge, die im Schnitt rund zwei Millionen Zuschauer sehen, wie Hufen von der vergangenen Staffel zu berichten weiß.