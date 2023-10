RTL-Versicherungsdetektiv Hufen dreht wieder – erste Details

Duisburg. Es gibt eine neue Staffel der RTL-Versicherungsdetektive mit Patrick Hufen aus Duisburg. Der Termin für für die erste Folge steht schon fest.

Die Dreharbeiten für die mittlerweile 15. Staffel der RTL-Reihe „Die Versicherungsdetektive“ mit Patrick Hufen (53) aus Duisburg haben begonnen. Wie der erfahrene Schadensregulierer der HUK Coburg auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, fiel der Startschuss in Bochum.

Dort habe er einen recht renitenten Versicherungsnehmer in dessen Wohnung besucht. „Wir haben ihm nach einem Blitzeinschlag und Schäden an mehreren Geräten wie dem Kühlschrank 3500 Euro gezahlt“, erzählt Hufen. „Er will aber mehr – noch mal 6000 Euro für Fernseher und Teppich.“

RTL-Versicherungsdetektiv Patrick Hufen dreht wieder und verrät erste Details

Man darf gespannt sein, wie der Fall ausgeht. In Kürze wird der Duisburger in Paderborn sein. Dann beschäftigt er sich nach einem Steinschlag mit einem Schaden am Scheinwerfer eines Fahrzeugs.

„Wir müssen ein bisschen Gas geben, um genügend gute Fälle zusammen zu bekommen“, so der 53-Jährige. Schließlich soll die erste von insgesamt sechs geplanten Folgen bereits am Sonntag, 26. Mai 2024, ausgestrahlt werden – und zwar wieder am angestammten Sendeplatz um 19.05 Uhr.

Das freut Hufen. In diesem Jahr waren die Fälle („Alles echt“) der RTL-Versicherungsdetektive sonntags ab dem 20. August schon ab 16.45 Uhr zu sehen. „Das war nicht ideal“, sagt der Duisburger. „Wobei wir trotz dieser frühen Sendezeit und hochsommerlicher Temperaturen bis zu 900.000 Zuschauer pro Folge hatten.“ Der RTL-Dauerbrenner hat eben treue Fans.

