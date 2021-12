RTL-Supertalent: Duisburger fiebert Live-Halbfinale entgegen

Duisburg. Diese Überraschung hat sich der Musiker Noah Warwel (21) aus Duisburg für das Live-Halbfinale der RTL-Show „Das Supertalent“ am Samstag überlegt.

Noah Warwel (21) aus Duisburg fiebert dem Halbfinale der RTL-Show „Das Supertalent“ live am Samstag, 4. Dezember, entgegen. „Ich bin schon ziemlich nervös, aber auch voller Vorfreude“, sagt der Homberger. Er präsentiert erneut eine rockige Eigenkomposition mit dem Titel „Into the Abyss“ und setzt wieder eine Loop-Station ein.

Er kann damit verschiedene Instrumente gleichzeitig einbinden. Der 20-Jährige zeichnet dazu live eine Tonspur auf, die anschließend in einer Endlosschleife wiedergegeben wird, und singt dazu. So bräuchte er normalerweise gar keine Band, die ihn aber diesmal als besondere Überraschung unterstützt.

Supertalent: Musiker aus Duisburg fiebert dem Live-Halbfinale entgegen

„Ich übe fleißig und würde jetzt schon gerne gewinnen“, so Noah Warwel. „Aber ob ich es ins Finale schaffe oder nicht: Es wird auf jeden Fall richtig geil und viel Spaß machen.“

Mit Loop-Station: Noah Warwel aus Duisburg begeisterte bei seinem ersten Auftritt in der am 30. Oktober ausgestrahlten „Supertalent“-Show. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die Teilnahme hat sich bereits jetzt für den 21-Jährigen ausgezahlt. Die „Ehrlich Brothers“ haben ihn nach seinem ersten fulminanten Auftritt in der am 30. Oktober ausgestrahlten Sendung eingeladen, Anfang 2022 im Rahmen einer ihrer Zauber-Shows in der Oberhausener Arena zu spielen. Ein großer Traum würde damit für den Duisburger in Erfüllung gehen.

Neben zahlreichen Glückwünschen über die Sozialen Medien gab es weitere Auftrittsanfragen, erzählt Noah Warwel. „Und als ich zuletzt auf einer Hochzeit einer Lehrerin aufgetreten bin, haben mich sogar ein paar Kinder erkannt. Im Supermarkt bin ich auch mal angesprochen worden.“

Eltern, Freundin, Kumpels und Fans drücken im Publikum die Daumen

Wenn der Duisburger am Samstag in den MMC-Studios in Köln zusammen mit neun weiteren Talenten sein Bestes geben wird, drücken vor Ort die Eltern, seine Freundin Joyce, weitere Kumpels und Fans vor Ort die Daumen. Am Ende entscheiden die vierköpfige Jury unter anderem mit Showmaster-Legende Thomas Gottschalk und Fußball-Profi Lukas Podolski sowie die Fernsehzuschauer mit ihren Anrufen, welche drei Kandidaten weiterkommen.

Insgesamt werden am Samstag, 11. Dezember, zehn Teilnehmer im Live-Finale die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro unter sich ausmachen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg