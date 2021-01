"Royal Donuts": In Duisburg eröffnet bald eine neue Filiale

In Duisburg soll im Frühjahr eine "Royal Donuts"-Filiale eröffnen. zuletzt ist die Kette, wie hier im Bild, auch in Herne gestartet. Wann und wo es in Duisburg losgehen soll.

Duisburg. In Duisburg gibt es bald eine Filiale von "Royal Donuts". Auch ein Lieferdienst ist geplant. Wann und wo es in der Altstadt los gehen soll.

In Duisburg soll im Frühjahr eine "Royal Donuts"-Filiale eröffnen. Voraussichtlich Mitte Februar wird die Kette an der Kasinostraße starten. Bekannt ist das Unternehmen für seine süßen und wild verzierten Variationen des runden Gebäcks mit dem Loch in der Mitte.

"Eigentlich wollten wir schon im Dezember öffnen", sagt Franchise-Nehmer Yaser Cultreri. Doch die Bürokratie und die Corona-Pandemie haben die Pläne durchkreuzt. Jetzt hoffen der 34-Jährige und sein Partner, Mitte Februar eröffnen zu können. "Die Werbeschilder liegen bereit", dürfen jedoch noch nicht an der Filiale angebracht werden. Sobald alle Genehmigungen vorliegen, brauche es nur wenige Tage, um starten zu können.

"Royal Donuts" in Duisburg: Hype um Kette im Internet

Bis das Lokal in unmittelbarer Nähe zur Steinschen Gasse gefunden wurde, sei viel Zeit verstrichen. Die Franchise-Nehmer hoffen, mit der Idee ein neuer Anziehungspunkt zu sein. "Wir wollen Teil der neuen Entwicklung in der Altstadt sein." Die Suche nach einer Immobilie etwa an der Königstraße blieb zuvor erfolglos: Die Lokale waren für die Jungunternehmer entweder schlichtweg zu teuer oder von der Größe nicht ideal.

Um das Fastfood-Franchise "Royal Donuts" ist in sozialen Netzwerken ein Hype ausgebrochen. Gerade bei jungen Menschen sind die mit Schokolade und Früchten überladenen und verzierten Kringel beliebt. Weil die Donuts besonders fototauglich sind, teilen viele ihren Besuch in der Filiale auf der Fotoplattform Instagram. Als "Insta-Food" bezeichnet der 34-Jährige das Produkt. "Wir sprechen eine Generation an, die das Essen in Szene setzen möchte." Einmal in sozialen Netzwerken geteilt, hoffen Firmen bei Nutzern auf einen Nachahmer-Effekt.

Lieferdienst in Duisburg geplant

Insgesamt soll das Angebot 120 Donut-Sorten umfassen. So etwa mit Goldglasur, Nutella-Füllung oder bunten Zuckergussperlen bestreut. Auch Donuts-Torten wird es in Duisburg auf Bestellung geben. Geplant ist außerdem ein Lieferdienst. "Wir wollen direkt mit zwei Autos starten."

Seit zwei Jahren gibt es das Unternehmen, das mit einer kleinen Filiale in Köln gestartet ist, heißt es auf der Internetseite. Das Wachstum nach dem Franchise-Prinzip ist rasant: Im Schnitt sollen nach Firmenangaben jeden Monat sechs neue Filialen eröffnen. Im nächsten Monat soll schließlich dann Duisburg dazugehören.

