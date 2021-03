„Royal Donuts“: Hype um Kringel ab sofort auch in Duisburg

Mitinhaber Yaser Cultrera bei der Eröffnung der Donutkette "Royal Donuts" an der Kasinostraße in Duisburg.

Duisburg. „Royal Donuts“ hat am Samstag in der Duisburg eröffnet. Was ein Kringel der amerikanischen Backkunst im Laden an der Kasinostraße kostet.

Wenn es zu ihrer Zeit schon Donuts gegeben hätte, dann hätte vielleicht auch sie davon genascht: Mona Lisa. Zumindest wenn es nach dem Bild geht, das in dem neuen „Royal Donuts“ an der Kasinostraße an der Wand hängt. Dort ist nämlich das berühmte Gemälde so verändert worden, dass die Dame darauf mehrere der ausgefallenen Donuts in der Hand hält.

Die handtellergroßen Gebäckstücke sind in Schokolade getaucht, mit Schokoriegelstücken, Kuchen oder Nüssen beladen und zusätzlich oft mit Cremes gefüllt – nicht nur auf dem Bild, sondern auch in der Auslage des mit Kunstblumen verzierten Geschäfts. Auch solche mit frischen Früchten gibt es oder gleich ganz vegane.

„Royal Donuts“ in Duisburg: 150 verschiedene Kringel in der Altstadt

Während amerikanische Polizisten in Filmen klischeehaft die Backwaren im Vorbeigehen essen, ist daran bei den „Royal Donuts“ nicht zu denken – außer man möchte sich mit der Schokocreme im Inneren bekleckern. Hier sind die Donuts tatsächlich eher Ersatz für einen vollwertigen Kuchen. „Unser Produkt soll man sich gönnen“, sagt Yaser Cultrera, der den Laden zusammen mit seinem Geschäftspartner Hicham Zariouh eröffnet hat.

Es sei ein Produkt, welches in den Zeitgeist passe. Gerade die „Royal Donuts“ seien mit ihrer Vielfalt, immerhin gebe es rund 150 Varianten, sehr Instagram-tauglich. Duisburg sei auch noch voll mit jungen Leuten, die sich sehr für die vielfältigen Donuts interessieren. „Wir wollten nicht mehr den Kopf in den Sand stecken, also haben wir nach langen Vorbereitungen hier eröffnet.“

Konditormeister in der Backstube – Preise ab 2,10 Euro

Das Konzept ist ein Franchise. Inzwischen gibt es nach Unternehmensangaben mehr als 130 Standorte, nicht nur in Deutschland. Den Royal Donut beziehen Cultrera und Zariouh vom Hauptsitz in Köln, die Verfeinerung und Füllung findet in Duisburg statt. Dafür haben sie extra einen Konditormeister angestellt. „Das Herz unserer Backstube“, wie Cultrera sagt. Die Kosten für einen Donut liegen zwischen 2,10 und 5,50 Euro.

Am Samstag bildeten sich immer wieder Schlangen vor dem Geschäft unweit des Friedrich-Wilhelm-Platzes. „Vor allem meine Frau mag Donuts gerne. Darum bin ich heute direkt zur Eröffnung gekommen“, sagt Martin Althoff, der als einer der ersten Kunden eine Donutbox erstanden hat. Das Geschäft hat von Dienstag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Auch einen Partyservice, personalisierte Donuts und einen Lieferservice soll es in Kürze geben.