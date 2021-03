Bei einem Verkehrsunfall in Duisburg ist der Fahrer eines Mofas schwer verletzt worden. Er soll zuvor über eine rote Ampel gefahren sein.

Polizei Rote Ampel übersehen: Mofa-Fahrer in Rahm schwer verletzt

Duisburg. Bei einem Verkehrsunfall in Duisburg ist der Fahrer eines Mofas schwer verletzt worden. Er soll zuvor in Rahm eine rote Ampel übersehen haben.

Bei einem Verkehrsunfall in Duisburg ist der Fahrer eines Mofas schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 63 Jahre alte Mann an einer Kreuzung in Rahm über Rot gefahren und mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

Freitagnachmittag war der Fahrer mit seinem Mofa auf der Angermunder Straße unterwegs, im Kreuzungsbereich mit der Straße „Zur Kaffeehött“ kollidierte er mit dem Auto einer 41 Jahre alten Frau, die bei Grün von links in die Kreuzung eingefahren war. Die Ampel für den Mofa-Fahrer hatte laut Polizeiangaben Rot gezeigt.

Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei. Die Unfallstelle musste für eine Stunde gesperrt werden.