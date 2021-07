Rotary-Club Duisburg gerät ins Visier von Trickbetrügern

Duisburg. 16 Mitglieder des Rotary-Clubs Duisburg haben am Dienstag Anrufe von Trickbetrügern bekommen. Die Kripo ermittelt in dem ungewöhnlichen Fall.

Trickbetrüger sind in Duisburg offenbar an eine Liste mit Telefonnummern von Mitgliedern des Rotary-Clubs gekommen.

Mindestens 16 von ihnen bekamen am Dienstag Anrufe von den Kriminellen: Am Telefon gaben diese sich als Töchter aus. Mit weinerlicher Stimme berichteten sie, dass sie für einen tödlichen Verkehrsunfall verantwortlich gewesen seien. Nur eine Kautionszahlen in fünfstelliger Höhe könne sie vor dem Gefängnis bewahren, logen die Anrufer. Ein zweiter Betrüger trat dann am Telefon als falscher Kripo-Beamter auf und sollte die Lügengeschichte so untermauern.

Betrugsversuche in Duisburg: Kripo ermittelt

Nach aktuellem Erkenntnisstand der echten Kriminalpolizei fiel keiner der Angerufenen auf die Masche hinein. „Aber die Betrüger werden es weiter versuchen“ erklärte die Polizei, die deshalb ausdrücklich warnt: Bürger sollten bei solchen Anrufen misstrauisch bleiben. Die richtige Polizei würde in einem Gespräch niemals nach Bargeld fragen – oder Auskünfte Konto- oder Depotbeständen einholen.

Dass, wie im aktuellen Fall, eine Reihe von Clubmitgliedern innerhalb kurzer Zeit zum Ziel einer Anrufwelle geworden ist, sei laut der Polizei ungewöhnlich. Die Ermittlungen laufen. Wie die Betrüger an die Telefonnummern gekommen sind, ist noch unklar.

Der Rotary-Club Duisburg ist eine gemeinnützige Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, denen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können.

