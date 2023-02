Rosenmontag in Duisburg: „Endlich wieder gemeinsam feiern“

Duisburg. Nach drei Jahren Corona-Pause ist der Rosenmontagsumzug wieder durch die Innenstadt gerollt. So war die Stimmung bei den Duisburger Narren.

Sie durften nicht, sie durften nicht, jetzt dürfen sie wieder. Und sie wollen: Nach drei Jahren Coronapause rollte wieder der Rosenmontagsumzug durch die Duisburger Innenstadt. Mit neuer Strecke und begleitet von viel aufgestauter Feierlaune.

Duisburg: Kinder feiern zum ersten Mal Karneval

Da kann sich der Winterhimmel über Duisburg noch so trist zeigen – die Narren färben die Straße bunt. Am Opernplatz geben sie schon um 12.30 Uhr „ein Hoch auf die Liebe“. Es wird geschäkert, gebechert, getanzt. Vermutlich auch um sich warm zu halten bei runden zehn Grad an diesem Rosenmontag. Die Straße runter scheint sich Mrs. Santa Claus in der Jahreszeit geirrt zu haben – andererseits, wozu gibt es die „fünfte“? Lautstark singt sie über einen Skandal im Sperrbezirk, Santa höchst selbst gibt neben ihr den Tenor. Alles ist in freudiger Erwartung.

Für so manches Kind in Duisburg war es wegen der Pandemie der erste Karnevalsumzug. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Wann kommt denn endlich der Zug, ich muss pinkeln?“, fragt Frau sich eine knappe Stunde später am Rathaus. Hier stehen viele Familien mit Kindern, darunter auch Maren und Jacquelin. „Die Kinder sind noch so klein, die kennen das noch gar nicht“, erzählt Maren. „Da ist man natürlich gespannt, wie sie reagieren.“ Ihre Kostüme durften Frida, die eigentlich eine Meerjungfrau sein wollte, sich dann aber doch fürs wettertauglichere Einhorn entschied, und Krokodil Lillie sich selbst aussuchen. So weit so gut, der Zug kann kommen.

Nach Corona-Pause: Narren fühlen sich „befreit“

Wann er „kütt“, verkündet ein Schild schon aus der Ferne. Die Kapellen spielen „Layla“, ganz Duisburg klatscht mit. Am Rathaus vorbei geht es in Richtung Opernplatz. Dort, wo vorher Mrs. Claus getanzt hat, fliegen Bonbons, Riegel, Tüten mit Gummibärchen. Entlang der Strecke: viele Sammler mit umgedrehten Regenschirmen. Der Duisburger weiß eben, wie man’s macht. Auch die Balkon-Karnevalisten fordern ihren Anteil, die Werfer auf den Wagen tun was sie können.

Endlich wieder gemeinsam feiern – darüber freuten sich tausende Narren auf dem Opernplatz am Rosenmontag in Duisburg. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Auf dem Gehsteig unter ihnen steht Silke mit der Banane auf dem Kopf und fällt ihrer Freundin Christiane um den Hals. „Wir feiern jedes Jahr zusammen“, erzählt letztere. „Einfach schön, dass das jetzt wieder geht!“ Altweiber, Rosenmontag, sie nehmen alles mit. Zu zwanzigst sind sie, das Buffet ist auf der Fensterbank aufgebaut. Wer lieb fragt, kriegt einen Sekt oder, vom netten Mann in der Mönchskutte, ein Stück Schokokuchen als Wegzehrung. Narr sein verbindet.

„Duisburg!“, tönt es ein paar Meter weiter von der Publikumstribüne vorm Theater. „Helau!“, lautet die Antwort aus tausend Kehlen. Möchtegern-Mexikaner Timo und Froschkönigin Kirsten sind mit ihrer Gruppe aus Beeckerwerth angereist. Dort wird das Karnevalsgen noch vererbt: 70 Leute sind sie, in der ersten Reihe steht der Nachwuchs. Die Stimmung? „Fantastisch, alle sind nach Corona irgendwie befreit“, freut sich Kirsten. Und tatsächlich: Nicht einmal zum Kostüm scheint es das Virus gebracht zu haben. Teufel sieht man, Prinzessinnen, Biene Majas und Kühe – überhaupt viele Tiergestalten –, Cowboys und Piraten, aber von Corona will beim Duisburger Karneval offenbar keiner mehr etwas wissen.

Zu wenige Mottowagen, findet der ein oder andere. Aber mit der Stimmung am diesjährigen Rosenmontagsumzug scheinen die Duisburgerinnen und Duisburger zufrieden. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Duisburger: „Freuen uns, endlich wieder zu feiern“

Der Zug schlägt die neue Strecke durch Neudorf ein. Am Marktplatz angekommen, bekundet das Gesangs-Duo des Gentlemen’s Club der Stadt seine Liebe. Dann fährt auch schon Prinz Kai-Uwe vor, hoheitsvoll Kamellen über die Bordwand schaufelnd. Kaum ist er vorbei gefahren, wagen die ersten Narren ein Resümee zum Zug. „Ist diesmal sehr schnell gefahren“, findet eine Neudorferin im Herzdamen-Dress. Die alte Strecke habe ihr besser gefallen, dafür war die Stimmung so wie immer.

Duisburgerin Ingeborg hätte sich mehr Mottowagen gewünscht. „Früher war der Zug auch mal politischer“, erinnert sie sich und hakt sich bei ihrer Freundin unter. „Aber egal, wir haben unseren Spaß und genießen es!“ Auch die Freundinnen Conny, Kerstin und Manuela fanden die Zugstrecke diesmal nicht so schön. Zum Zug selbst haben sie nur eine Anmerkung: „Zu kurz!“ Also im Sinne von: zu schnell vorbei. „Es war sensationell – die Leute, die Stimmung, die Kostüme“, freut sich Manuela. „Wir freuen uns so sehr, endlich wieder mit allen Freunden zu feiern.“

Ist die Stimmung da sogar besser als vor Corona? So mancher Duisburger beweist Demut und lehnt jeden Vergleich ab: „Es ist einfach schön, wieder hier zu sein – man hat es vermisst.“

